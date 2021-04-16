教育局將辦《基本法》校際問答比賽　參與率最高60校免費去學習團

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-16 13:54

教育局今日（16日）向中小學校長發信，指教育局課程發展處為推廣《憲法》、《基本法》和國安教育，將舉辦「第七屆《基本法》全港校際問答比賽」。為鼓勵學校參與，全港參與率最高的30間中學及30間小學，會獲頒「最積極參與學校獎」。相關學校在疫情緩和後，師生將獲邀參加進階《基本法》學習團，參訪地點待定，但相關費用將由教育局承擔。

教育局課程發展處為推廣《憲法》、《基本法》和國安教育，將舉辦「第七屆《基本法》全港校際問答比賽」。（資料圖片）

比賽僅小四至小六生及中一至中三可參與

比賽分小學組及中學組，指定只可小四至小六生、中一至中三參與。每校參賽人數不限，但每名學生只可參賽一次，限時15分鐘內答30條題目。比賽以參與率高、準確度高及答題時間短為準則。教育局今年同樣提供參考資料及網頁，而去年中小學組均加入國安法相關資源。

獲「最積極參與學校獎」的學校中，平均分最高的5間小學及5間中學，會獲決賽資格，在下學年到內地參加「第六屆全國學生 『學憲法講憲法』活動全國總決賽」。

學校即日起可到教育城網頁報名

學校即日至5月4日可到教育城網頁報名，5月5至7日進行初賽前測試，5月10日至21日則進行初賽（網上問答比賽）。2021年7月13日則公布初賽得獎名單，決賽暫定2021年10月舉行，每校可派3名初賽有參與的同學出席。教育局將因應疫情最新發現，決定實體決賽安排。