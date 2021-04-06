教育局被指要求學校評估學生國民身份認同　局方：無指明哪一量表

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-06 21:21

中小學每年會於「情意及社交表現評估套件」中揀選量表，近日有報道稱，多間學校在教育局要求下，在問卷中加入國民身分認同題目，問題包括「即使人民認為國家所做的不對，他們也應該支持國家」等，要求學生選擇對句子的認同程度。

教育局今日（6日）發文稱，評估套件不含任何預設立場或答案，只是協助學校了解學生想法，並強調無要求學校必須蒐集哪些數據。局方指報道失實令公眾產生誤會，對此感遺憾。

2003年推出初 國民身份量表沿用至今

教育局指，評估套件是局方委託大專院校，為支援學校自我評估而發展的評估工具，對象為小三或以上的學生，於2003年推出，並於2010/11年推出第二版，當中量表包括學生的自我概念、身心健康及人際關係等，協助校方了解學生在情意及社交的表現，以作適當規劃及跟進。

教育局稱，無指定學校必須使用套件中的哪一量表，當中國民身份認同為評估套件只是其中一個量表，一直沿用至今，「並非個別媒體所指因應國安法及國安教育落實」，強調一切屬校本決定。局方又稱，套件不含任何預設立場或答案，只是協助學校了解整體學生的想法，並認為「將有關問題扣上極端民族主義的帽子，實屬無的放矢」。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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教育局已委大專院校檢視評估套件

教育局表示，並無要求學校必須蒐集哪些評估套件的數據，而學校亦毋須向局方提交情意及社交表現的數據，並指正委託大專院校檢視評估套件，以配合社會及教育發展需要。局方批評，之前的傳媒報道令公眾產生誤會，「錯誤懷疑學校恆常的專業教學及評估工作」，對此感極度遺憾。