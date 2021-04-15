國安教育｜教師斥指引模糊憂踩紅線　教育局：應引領多角度理解

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-15 08:00

教育局2月初公布「國家安全教育」課程指引，為中小學訂立教學界線，教師需要重新掌握如何教學，有前線批評指引模糊，難以拿挰，憂誤踩「紅線」。 教學年資有約十年的通識科王老師說，現時課堂觸及南海主權爭議、新彊「再教育營」等，變得有所顧慮，要強調官方論述以求「自保」。任教常識科的陳老師則說，面對「舉報教師潮」，選擇棄用六四燭光晚會、七一遊行相片講解示威人權，怕被「斷章取義」追究。在現今大氣候下，二人都不敢上鏡和具名受訪。 教育局回應指，教師應引領學生從不同角度闡述客觀事實和理念，例如歷史背景、道德標準和法律原則，以協助學生理解國家安全的重要性。 （國安教育系列．上）

延伸閱讀：（國安教育系列．下）

國安教育｜愛國校：師生應具國家意識 學者：遵官方論如政治宣傳

隨着《港區國安法》實施，中小學也要在各科滲入國安教育內容。（張浩維攝）

指對小學不貼身 要死記硬背

《港區國安法》實施後，中小學各科需滲入國家安全教育，根據教育局2月初公布的課程文件指引，小學生自一年級起要學習國家安全知識，包括知道解放軍在本港職務，學習中央駐港機構的角色和重要性；知道危害國家安全四罪行名稱、「基本含義」。

常識科課程重視以日常生活或經驗，讓學生理解個人與社會。任教小學有七年、小學常識科主任陳老師（化名）認為國安教育內容，與小朋友生活圈子抽離，脫離該年齡層的認知，學習效益絕不似認識食環署管理街市、清潔街道工作般「貼切」。

小學生要懂得《港區國安法》四大罪行：分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。陳老師認為法律名稱對於初小學生十分深，過往該科從未要求死記罪行，「例如只係話偷嘢犯法，都唔使記相關條例，你會唔會背條例定義呀？」

小學常識科科主任陳老師（化名）指國安教育內容艱深且枯燥，並非小學生日常生活需知。（梁鵬威攝）

根據國安教育課程指引，學生中學階段學習層次更深入，包括認識國家安全的13個領域、研習相關的當代議題，認同維護國家安全責任等。教學年資有約十年的通識科王老師表示，「國家安全」概念抽象，要清楚理解何謂「國家安全」，先要清楚理解相對概念，何謂「國家威脅」，他批評教育指引未有明確解釋，甚至以這一套陌生詞匯工具，要求師生從新理解社會議題。

王老師認為國安法實施，令他在教學上有顧慮。（羅君豪攝）

指教學關鍵是教材套

王老師解釋，例如談及經濟危機、貿易糾紛，以往教學只會關注對民生就業、政府公共財政開支影響；面對生態問題，以可持續發展及環境保育角度去理解，如今師生也要從「國家安全」框架去理解。「日常市民、師生好難理解國際之間嘅糾紛，所謂嘅衝突，是否已經去到咁多個方位，究竟具體嘅威脅係咩、演變成點，其實係無從認知。如果無法理解威脅是什麼，就會顯得好空泛。」

他說，日後國安教育的教材套是教學關鍵，但從指引對概念詮譯的空泛程度，已可預視相關教學內容，或淪為生硬的制度及法律知識，並非幫助學生靈活思考及分析，質疑能否達到教育目標，甚至提升國民身份認同的效果。

教育局2月初公布《國安教育課程框架》，本港學生自一年級起，將在各科學習國家安全概念，常識科是其中之一。（梁鵬威攝）

常識科陳老師表示，以往以六四集會圖片，向小學生解釋合法的集會自由，如今在社會大環境下，不敢展示圖片輔助教學。（資料圖片）

收起示威圖片 依書直說

教育界多次表達，《港區國安法》紅線「模糊」，教師培訓或難足以應對教學，如今官方教育指引訂立教學界線，卻未為教師完全釋除疑慮。

「社會與公民」是小學常識科六大學習範疇之一，當中讓學生認識《基本法》下的個人權利與義務，包括享有「言論、新聞、出版、遊行、示威等自由」。陳老師說，過去會用三至四堂時間教授和討論，輔以六四燭光晚會、七一遊行相片解說市民集會權利。

不過，現時只會用一堂課時教授，並會收起示威圖片，「會跟足教科書、官方教材，以生硬的《基本法》條文輕輕帶過。」有部份小學常識書已刪走七一示威圖片，陳老師坦言擔心在課堂展示遊行相輔助解說，會被「斷章取義」，外人指責他「煽動」上街，在這情況下他只能選擇「依書直說」。

自反修例事件以來，教育界出現「舉報教師潮」。教育局指，由2019年6月中至去年12月底，指接獲269宗涉社會動亂的專業失德投訴，當中兩名教師遭取消註冊，28人收譴責信，24人收書面警告，27 人收書面勸喻，28 人收口頭提示。

教育紅線模糊不清，王老師期望當局釐清界線準則。（羅君豪攝）

資訊流通 相信教師不能輕易左右學生

在《國安法》「紅線」邊緣遊走、教育專業與政治壓力之間拉扯，通識科王老師說，近月向學生教授「現代中國」單元，觸及南海主權爭議、國家軟實力議題時，不能再如過往般教學。

他解釋說，諸如討論南海主權爭議，中國主張南海「九段線」，堂上一般呈現各國對島礁的宣稱，以至海牙常設仲裁法庭於2016年仲裁「九段線」違法的決定，讓學生認知不同觀點。不過，隨著指引訂明「國家安全事關重大」，授課時須指出「涉及國家安全的議題沒有爭議或妥協空間」，他擔心留下開放的結論，會否抵觸國家安全。

國家軟實力課題讓學生了解中國在國際社會形象，不過，近年中國因涉新彊「再教育營」等人權問題，受到多國批評及制裁。王老師說，近月他在堂上引用英國廣播公司（BBC）對新彊「再教育營」的調查報道時，提及並強調中國政府立場，否認媒體報道、反駁外媒指控屬「假新聞」，他形容這種提供官方角度的資訊是「自保」。

「依家中國官方立場是什麼就要宣告畀學生聽，以示我係畀過去更加客觀持平，畀學生知道老師好清楚官方立場。」官方論述惹來一片笑聲，學生似乎心領神會。他表示，反映學生對教學「紅線」有意識，現今資訊流通，年輕人是否相信政府觀點，非教師能輕易左右。

陳老師慨嘆，常識科加入STEM元素後，原本發展路向清晰，岩料滲入國安教育議題，令教學舉步為艱。（梁鵬威攝）

堅守崗位篩選「盲目愛國」資訊

教育前景泛起變化，兩位老師身邊不乏同行移民、轉教其他科目，令他們不禁嘆息。有同行選擇離開任教的崗位，二人選擇留守。陳老師期望日後能篩選「盲目」的愛國資訊，培育學生價值判斷、良好品德及誠信，「唔係變小粉紅、盲目覺得國家好就係最好。」

新學年通識科被「公民與社會發展科」取替，將教授新科的王老師說，對通識科懷有「情意結」，即使科目面目全非，仍盼在夾縫中盡其所能，啟發學生思考，建立公民價值觀，「當教育專業使命存仍然存在，就會諗無論一套點嘅課程，都會搵空間點去發揮。」

當今政治環境下，要堅守教師專業，並不容易。（羅君豪）

教育局：維護國家安全不存在任何爭議

教育局拒安排負責國安教育的官員受訪解說課程理念及教學疑難。局方書面回覆指，維護國家安全並不存在任何爭議，是香港特區的憲制責任，也是所有香港居民的共同義務。當局指，國家安全法是香港特別行政區的法律一部分，與教導學生遵守法規、辨別大是大非問題、以及尊重他人的原則類近，教師應引領學生從不同角度闡述客觀事實和理念，例如歷史背景、道德標準和法律原則，以協助學生理解國家安全的重要性。



局方重申，國家安全不應被作為爭議性議題來教授，「學校應清楚指出維護國家安全是所有國民應盡的責任，當中不存在爭辯或妥協空間；同時應培養學生共同維護國家安全的觀念和責任感。」