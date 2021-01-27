休班警認性侵6名女童　包括與13歲少女公園站著性交　囚46月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-27 12:36

35歲的男警透過不同途徑認識多名11至14歲女童，對她們作出不同的性侵行為，其中一名與男警互以夫妻相稱的13歲女童，在公園內站著性交。法官指被告與事主本互不相識，但他卻用社交媒體誘事主上釣，更與部份事主有情侶關係，以及掩飾身份作出侵犯，案中雙方年齡差距大，更涉違反誠信，今日（27日）就非禮及非法性交等8罪，判他囚46個月。

6名事主11至14歲

被告余俊鑫（35歲），案發時為駐守毒品調查科的警員，他承認向16歲以下兒童作出猥褻行為、管有兒童色情物品、非禮及非法性交共8罪。案中涉及6名女事主，年齡在11至14歲女童。

被告隱藏身份涉違反誠信

法官祁士偉指，被告與事主本互不相識，但他卻用社交媒體誘事主上釣，又隱藏身份，更與部份事主有情侶關係，以丈夫妻子相稱，作出侵犯行為。雖然被告沒使用暴力，但案中涉及違反誠信，而被告與事主關係中，雙方的地位不相稱。

有事主事後受創

法官指，被告沒有利用警員身份犯案，所以不會就此因素加刑，但案中有多項加刑因素，包括被告與事主年齡相距大，有事主更是未成年少女，而其中兩事主受壓才就範，有事主及後受創等。

被告在2017至2018年間性侵6名女童的經過。(詳看下圖)

報告指被告重犯機會屬中至高等

法官又透露被告的心理報告指，被告侵犯了多名不同的陌生女孩，並以社交媒體來結交事主，認為其重犯機會屬中至高等，建議被告續接受心理輔導。

認罪令事主不用上庭獲減刑2月

法官認為，被告唯一減刑因素是認罪，令事主不用出庭作證，最終除了認罪所給予的3分之1刑期折扣，額外再減刑2個月。

控方案情指，被告於2017年至2018年間，在Facebook及Instagram結識多名女童。而事件被揭發，卻是由被告一名「兼職女友」女童J 的交往而起。

與11及12歲女童同時交易

被告在2018年2月起，與當時12歲女童J談及交易，J後來答應帶12歲的X及11歲的Y外出交易，但最終只有女童X、Y二人應約。見面期間，被告摸Y的胸部及私處，Y並替被告口交。被告亦有摸X及把陽具放到X口中，但X避開及拒絕，最後只替被告手淫。J母後來在J的手機發現女兒當與一個名為「客人」的人互通訊息，才令事件曝光

叫12歲事主Z傳私處照以手淫

事件曝光後，警方發現其他事主。被告於2017年認識12歲女童Z，及後與Z以丈夫妻子相稱，並要求Z傳送胸部及私處照片給他，並明言想用Z的相片手淫。Z起初照做，但後來封鎖了被告。警方其後在被告的電話中，找到28幅相關照片。

初相見即濕吻女童A

到2018年初，被告結識14歲女童A，他同樣要求成為A的的男友，二人曾相約在一屋邨的梯間見面，被告不顧A意願與A濕吻，又隔著褲摸A的私處。被告數日後向A發出訊息，自覺不適合A，著A另找較簡單的伴侶。

先後與事主B及C性交

同一時間，被告透過社交媒體認識13歲女童B，又要求成為B的男友，並向她發送浪漫訊息示愛。後來二人見面時，吻及摸B的胸部，亦伸手入B的褲內摸她私處，數月後，被告與B在公園相見時，更跟B在公園內以站著的姿勢性交。女事主事後覺不對，不再與被告聯絡。

被告自2018年6月被捕後獲准保釋，同年7月他與朋友及14歲女童C等在蘭桂坊喝酒消遣，被告送C回家期間，卻拖C入梯間性交。

被告求情時曾指事主C當天曾擁抱他，或向被告發放了錯訊息，強調非有計謀而犯最後一案。

案件編號：DCCC 535/2019