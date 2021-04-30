《香港01》五周年｜CEO蘇曉婷：成就最有影響力的「媒體+」

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-04-30 12:14

《香港01》已成立五年，行政總裁蘇曉婷回顧這五年「從0到1」的躍進，認為成功之道是能掌握社會的走向，將媒體內容無縫聯繫到每家每戶的生活中。《香港01》五歲生日之際，蘇曉婷開心地宣布，《香港01》已經成為全港瀏覽人數第一的媒體。單月不重複瀏覽人數直逼500萬*，換言之每三個香港人已經有兩個在看《香港01》。

《香港01》五周年特輯

《香港01》行政總裁蘇曉婷指，希望《香港01》成就最有影響力的「媒體+」公司。（曾梓洋攝）

回顧加入《香港01》，蘇曉婷直言當初是被互聯網、初創公司等特質所吸引，亦知道《香港01》並非純媒體機構，而是「互聯網+媒體」的公司，不只是單向的資訊傳播，而是用數據推動用戶與客戶之間的互動。

《香港01》從一開始成立的目標，就是成為全香港最有影響力的「媒體+」公司，透過媒體驅動服務，為香港人帶來豐富有趣的資訊以及生活上的便利。《香港01》五歲生日之際，蘇曉婷開心地宣布，《香港01》已經成為全港瀏覽人數第一的媒體。單月不重複瀏覽人數直逼500萬*，換言之每三個香港人已經有兩個在看《香港01》。

何為「媒體+」呢？蘇曉婷認為，以前做廣告的方式離不開「鱔稿」或廣告位置，而「媒體+」是指《香港01》仍然以優質的內容為根本，同時在平台裏提供不同的營銷工具給予商家使用。

如「01錢包」，有「錢、分、券」三個功能模組，蘇曉婷說：「『錢』，我們提供很多不同的支付方法；『分』是指『01積分』，可以當錢消費；『券』是指商家可以透過我們優惠券的模組，自由發放折扣、現金券或貨品服務換領券。」

以「01會員」數據及人群包管理，就能由內容推送，到站內閉環交易，都能在《香港01》一站式完成。蘇曉婷舉例說，如一間主題樂園想推銷入場門券，可以在數據中圈出合適的人群包，可能是3至8歲小朋友的家長，再主動向他們推送有關親子假日好去處的文章，當他們看到主題樂園介紹的時候，覺得不錯，就點擊進去文章內鏈結或服務模組，即時付款購買門票。成功付款後，門票又可以於01APP內以QR碼顯示，屆時入場方便又快捷。

她覺得，《香港01》的角色就是確保不同的營銷工具，可以精準地呈現在用戶眼前，促成商家與用戶之間的體驗及互動，這就是「媒體+」的意思。

《香港01》行政總裁蘇曉婷說，《香港01》的角色就是確保不同的營銷工具，可以精準地呈現在用戶眼前，促成商家與用戶之間的體驗及互動，這就是「媒體+」的意思。（曾梓洋攝）

走過五年，蘇曉婷指這五年見證着數碼廣告、線上營銷在市場上扮演愈來愈重要的角色，即使去年在新冠疫情下，整體廣告支出按年減少18%，但流動廣告支出，仍然連續三年錄得雙位數增長，整體數碼廣告份額已經超越傳統電視。

亦因如此，蘇曉婷指《香港01》非常重視以大數據來分析趨勢，調整商業策略，剖析用戶的行為習慣，再配合各樣線上營銷產品如優惠券、問答互動遊戲、虛擬跑、電商等，進一步擴大宣傳效益。

展望未來，蘇曉婷希望五年後，《香港01》除了要維持現有優勢，更希望在數據能力上達到另一個巔峰，在保持自家內容影響力的基礎上，繼續幫助商家和客戶加強品牌影響力。