《香港01》五周年｜CTO王龍瀟：期待引領互聯網技術突破

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-04-30 12:15

《香港01》從五年前成立之初，除了希望提供出色的媒體內容以外，還要帶給香港人全面、新型、互動的互聯網產品。《香港01》首席技術總監（CTO）王龍瀟，就是帶領出色技術團隊的領軍人物。他說五年來《香港01》已達成諸多目標，希望下一個五年，《香港01》能為港人提供真正需要的服務，更能引領香港互聯網技術的突破。

《香港01》五周年特輯

《香港01》首席技術總監（CTO）王龍瀟笑說，CTO的角色就是「打雜」，是解決問題的人。（曾梓洋攝）

王龍瀟笑說，《香港01》CTO的角色就是「打雜」，「我的工作很雜，產品、技術、數據相關業務打雜，是解決問題的人。」

加入《香港01》時，王龍瀟的目標就是希望將公司轉型成互聯網公司，「當時香港人用的互聯網產品，Facebook、Instagram都是國外的，或者是『高登』等相對老舊的產品。當時我覺得《香港01》是新的平台，有機會帶給香港人全面、新型、互動的互聯網產品。」

「《香港01》是一間注重科技的公司，從一開始就鼓勵團隊使用互聯網思維思考問題，用世界級的開源技術與架構來創建我們的產品。」他對《香港01》這5年來的成績表示了認可，更表現了對持續增長的信心：頁面瀏覽量保持了每年200%以上的增長，曾創下單日瀏覽量5,800萬，直播在線人數超過50萬的紀錄。《香港01》App於過去30個月總下載量排名第一*，累計安裝量超過380萬。

《香港01》App推出升級版本，王龍瀟指，升級版加入社交互動元素，用戶可以主動參與更多，訂製自己的App，完成用戶從單向閱讀到雙向乃至多向互動的蛻變。「這次從根本上改革了App的結構，目的是更好地將媒體內容與不同服務整合，讓《香港01》能逐步發展成『媒體+』 的生活平台，令用戶能更方便快捷地穿梭於內容與服務之間，亦使用戶的閱讀和交易變得更簡單。」

《香港01》的業務多元化，包括媒體在內，還擁有社交、視頻、支付、電商、活動、慈善等多項業務，六個獨立App，十多個大小網站。王龍瀟指，這些業務全都建立在統一且開放的技術底盤之上，各項業務不斷充實和驗證技術底盤的能力，而這個可擴展的開放底盤也給各個業務提供必要的支撐，保證了更少的資源投入、更好的用戶體驗和《香港01》的高速發展。

《香港01》首席技術總監王龍瀟期望，《香港01》能為港人提供真正需要的服務，更能引領香港互聯網技術的突破。（曾梓洋攝）

短短五年《香港01》就有如此卓越成績，王龍瀟感謝合作夥伴和客戶的支持，亦感謝與他並肩作戰的技術團隊。

他笑說不敢想像五年後會發展成怎樣，但有兩個方向非常期待，第一是數據方面的發展，「利用大數據/AI技術，為香港人提供真正需要的、好用和易用的服務，希望可以主導市場。」

第二方面是希望《香港01》能引領香港互聯網技術的突破，「很多人說香港互聯網技術是學習美國或中國內地的，本身的技術不夠好，我不認同，我希望《香港01》的團隊，可以成為引領香港、亞太區技術發展的先鋒。」