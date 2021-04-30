《香港01》五周年｜執行總編輯戚本業：直視改革　開創轉型出路

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-04-30 12:14

《香港01》從五年前成立開始，致力成為「倡議型媒體」，至今每日為港人帶來海量的新聞和資訊。從事新聞工作20多年的執行總編輯戚本業，參與《香港01》的始創，五年來大膽做媒體轉型的實驗，他直言這五年是轉型上半場，《香港01》跑得漂亮，新聞做到「快、準、多、獨家」，更大膽直視改革，毫不吝惜倡議政策，他希望未來從「收視成功」轉化為「收益成功」，為媒體轉型開創出路，並不斷強化內容，為港人帶來更深入、完整的報道。

《香港01》五周年特輯

《香港01》執行總編輯戚本業指，《香港01》新聞做到「快、準、多、獨家」，更大膽直視改革，毫不吝惜倡議政策。（曾梓洋攝）

從事新聞工作20多年，五年前戚本業離開工作多年的報章，參與創立《香港01》，做媒體轉型的實驗，「我在報紙工作超過20年，舊媒體式微，但如何轉型到適應香港的新媒體，大家都不知道，當時抱着這個心態去嘗試。」

五年前《香港01》以「倡議型媒體」為目標創立，在香港新聞界引起不少討論，「當時這個說法有人覺得很奇怪，『改革』這些字眼很少用，但香港社會都遇到很多結構性問題，《香港01》不滿意只做諫官御史，我們直率地倡議。」

五年後，社會中講「改革」愈來愈多，戚本業直言過去《香港01》在土地、房屋、公務員系統等方面都倡議改革，今日引起社會討論，證明「倡議型」的效能發揮得到。

短短五年，《香港01》已經成為全港瀏覽人數第一的媒體*。戚本業分享其中一個成功之處，就是《香港01》從一開始就注重社交媒體的滲透，開設不同類型的facebook專頁，以及關鍵詞搜尋，令稿件適應「SEO」（Search Engine Optimization，搜尋引擎最佳化），並重點推廣應用程式《香港01》 App。

「我們緊貼香港本地實際需求，做好社交媒體、搜索引擎和App派送，這是從傳統媒體轉化成新媒體的關鍵。」戚本業說。

《香港01》執行總編輯戚本業說，期望未來為媒體轉型開創出路，並不斷強化內容，為港人帶來更深入、完整的報道。（曾梓洋攝）

「我們的新聞『快、準、多、獨家』，才能建立忠實的讀者群、用戶群。」派送手段是《香港01》成功的其中一個要素，戚本業認為，作為媒體，最重要的還是看內容，「每個記者都希望有獨家報道，就似球員不甘於做助攻，還希望有美麗的盤扭，追求內容獨特的過程，快感比一般資訊內容高得多。」

走過五年，戚本業認為《香港01》這「上半場」做得頗為成功，已經解決「收視」問題，下一步是探索收益，為媒體轉型開創出路，並不斷強化內容，為港人帶來更深入、完整的報道。