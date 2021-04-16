伊館一支針筒刺傷護士　再被用作接種疫苗　累市民急入院檢查

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-16 20:47

新冠疫苗接種中心出現甩轆事件，昨日（15日）灣仔伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心，一名護士針筒拮傷自己手，之後有人以同一支針筒亦為一名市民打針，發現事件後隨即安排該接種者送院。有醫生表示，乙型肝炎及愛滋病都是常見經血液傳播的疾病，相信今次涉及的血液分量少，即使該護士為帶菌者，傳播風險都相當低。醫院管理局表示，該名市民已經出院。

兩涉事護士停接觸接種疫苗工作

伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心上月29日投入服務，為市民接種復必泰疫苗。該中心醫療隊負責人林哲玄向《香港01》稱，中心昨午收到一名護士通報，另一名護士被針筒刺傷，有人再以同一支針筒為一名市民接種疫苗，駐場的醫生得悉後馬上為病人檢查，並由一名護士陪同該市民，到律敦治醫院急症室進一步檢查，當時該名市民情況穩定、沒有不適，中心昨日已即時通報衞生署。醫管局表示，該市民已經出院。

林哲玄稱，據初步內部調查所得，當時位置有兩位護士，包括被針刺傷的護士和通報的護士，兩人現在都已經調離崗位，不會再接觸接種疫苗的工作。他指中心無收到被針刺傷的護士有可經血液傳染他人的疾病報告。至於為何該支針筒使用後還用作接種、誰人為市民打受污染的針筒，林哲玄表示調查中。

伊利沙伯體育館醫療隊負責人林哲玄表示正調查事件成因。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

醫生料傳染疾病風險不高

血液學專科醫生馬紹鈞表示，乙型肝炎及愛滋病都是常見經血液傳播的疾病，包括輸血、性交、共用針筒，而愛滋病經共用針筒傳染的機會低於1%，因為涉及的血量甚少，該名市民可在空窗期後驗血留意有無感染；若該護士並非乙型肝炎及愛滋病的帶菌者，相信大致都可安心。

呼吸系統專科醫生梁子超就稱，即使針筒已遭污染，但受污染及接種時間相距短，相信不會影響疫苗效用，「平時污染疫苗，雜質會再分解，但如果（護士）拮親之後就打入去（市民），疫苗成分唔應該有咩改變。」