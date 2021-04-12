「回港易」月底擴至廣東省外港人　5月中全國享免檢來港毋須打針

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-12 17:38

本港疫情稍緩和，特首林鄭月娥今日（12日）宣布，無論是經跨境口岸或香港國際機場回港，計劃在本月底把港人的「回港易」計劃由廣東省擴展到內地其他地方的香港居民。 此外，政府計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地的人士，可透過「來港易」無須14日強制檢疫來港。

政府計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地的人士，可透過「來港易」無須14日強制檢疫來港。（資料圖片/ 鄭子峰攝）

對於「來港易」安排，林鄭月娥表示，與目前「回港易」安排相若，沒有接種疫苗要求，只需抵港前持有核酸檢測陰性報告，認為有關安排具科學基礎。她解釋，內地感染非常低，「除了輸入個案，間中有本地個案外，基本上清零」，而目前來自內地部分地區的抵港人士需接受強制檢疫，前後涉及39萬人次，亦沒有發現確診個案。

至於配額數量，她稱要視乎本港能力，皆因深圳灣口岸、港珠澳大橋及機場運作完全不同，不是持身份證就可從e道出入境，「如何控制人流，每日可以處理多少抵港人士，就發放多少配額」。她續指，目前「回港易」配額未用盡，「一半都用不到」，相信有一定空間吸納廣東省以外的港人，以及在內地非香港居民來港公幹及探親，正式配額稍後公布。

林鄭月娥表示，「來港易」沒有接種疫苗要求，只需要抵港前持有核酸檢測陰性報告，認為有關安排具科學基礎。（李澤彤攝）

完成疫苗接種港人可參加「旅遊氣泡」

在出入境安排方面，若完成疫苗接種，低風險地區（則新加坡、澳洲和新西蘭）抵港人士，可把強制檢疫期由14日，進一步減至7日或少於7日；中風險抵港人士則可把強制檢疫期由21日減至14日或少於14日。

而完成疫苗接種香港居民，可參加「旅遊氣泡」或享有由外國政府提供減免檢疫期到海外地方旅行公幹的便利。林鄭補充指，目前「旅遊氣泡」只適用於新加坡，因在第四波疫情前已商討，亦正與當地政府磋商，相信很快公布細節。

除已安排從英國倫敦回港的指定航班外，政府計劃在5月上旬解除從英國登機來港的限制，但抵步後仍須接受病毒檢測和強制檢疫21日。

政府宣布，無論是經跨境口岸或香港國際機場回港，計劃在本月底把港人的「回港易」計劃由廣東省擴展到內地其他地方的香港居民。（李澤彤攝）

打疫苗跨境貨車司機放寬至三日一檢

此外，廣東省政府已同意，完成疫苗接種的跨境貨車司機可在繼續享有免檢疫情況下，把目前每天的病毒檢測要求逐步放寬至每三日一檢。

運輸及房屋局局長陳帆表示，粵港兩地關係密切，涉及日常物資往來，而目前有1.1萬名合資格跨境貨運司機，逾7千名屬活躍司機，其中逾9成（則約6,600人）已完成第二劑疫苗接種。他稱，正積極與廣東省商討細節，為已接種兩劑疫苗及過14日後的司機提供通關便利，由一日一檢放寬至三日一檢。當本港疫情受控及司機接種情況理想，會積極考慮放寬通關安排。

陳帆表示，正積極與廣東省商討細節，為已接種兩劑疫苗及過14日後的司機提供通關便利，由一日一檢放寬至三日一檢。（李澤彤攝）

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼