確診食肆處所｜染疫菁雅居家族光顧食肆曝光　由元朗吃到葵青

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-17 01:24

本港周五(16日)新增17宗個案，當中有6宗本地有關連個案，包括昨日公布確診的卓健會計經理5名家人，他們均居於元朗菁雅居其中兩座，另一則是屯門友愛邨愛暉樓的關連個案。 衞生防護中心晚上公布患者在傳染期間曾到訪處所的名單，多名確診患者均有外出用膳，有8間食肆上榜，均位於患者住處或工作地點附近；其中菁雅居家族7名患者，曾光顧元朗「煮樓」及葵青「太子小廚餐廳」等。另外有患者曾到街市買菜，屯門新墟街市及元朗洪水橋洪福街市均曾有確診患者到訪。

女會計父母曾到洪福街市買菜

居於菁雅居的染疫會計經理的父母周五確診，為59歲女(個案編號:11623)和64歲男子(個案編號:11624)，二人曾一同到過洪水橋翠珊園「煮樓」吃飯，及到洪福街市買菜。而59歲母親亦曾與女兒到元朗益利大廈「彩」吃飯，並曾到安蔭邨耀蔭樓探訪其母親。64歲父親則曾自行到元朗安寧路11至17號波記餐廳吃飯。

就讀中三的14歲女患者曾到荃灣新領域廣場。(新鴻基地產網頁相片)

女會計阿姨曾到葵涌太子小廚餐廳吃飯

至於會計經理的54歲阿姨(個案編號:11625)、52歲姨丈(個案編號:11627)及14歲表妹(個案編號:11626)亦確診，一家三口居洪水橋菁雅居11座。阿姨曾到旺角海島中心上班任職會計，而表妹則在天主教祟德英文書院就讀，傳染期曾到過荃灣新領域廣場，亦曾與其同樣染疫父親到葵涌偉賢樓太子小廚餐廳吃飯。

染疫姨丈於葵涌梨木道億萬工業中心棉麗企業做文員，其行蹤均於工作地點附近，包括曾到金運工業大廈2座的新大眾樂，及和豐工業中心的萃華飯堂。

居於友愛邨愛暉樓的女患者曾到屯門嘉喜利大廈的星匯酒家。(星滙酒家facebook相片)

另外居於愛暉樓的39歲女患者(個案編號:11635)則主要在屯門區內活動，包括曾到屯門嘉喜利大廈星滙酒家、愛定商場的威威小食，並到新墟街市買菜。

▼4月16日更新患者住所及行蹤▼

區議員續指封區擾民

油尖旺區佐敦南區議員陳梓維表示，據他了解，大廈內有約100多至200名居民，衛生情況不算惡劣，非華裔居民佔兩至三成。他又提到，少數族裔較多集體活動。他指，區內人口老化，不明白當局何以深夜封區，影響居民生活。

油尖旺區議員李傲然則表示，今次封區倉卒，且正值深夜，有不少居民或需於星期六返工，他批評政府完全無考慮此點，要求向受影響居民賠償損失。他又指，港府需從速患者從甚麼國家抵港，以及現時注射疫苗是否可抵禦變種病毒。油尖旺區議會副主席余德寶則要求，港府需交代變種基因是否將成為封區新指標。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼