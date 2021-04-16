元朗菁雅居5人確診　為卓健會計經理家人　友愛邨愛暉樓增1人染疫

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-16 16:23

新冠肺炎疫情持續，本港今天（16日）新增17宗個案，當中11宗為輸入個案，包括有3人驗到N501Y變種病毒。 另外，昨天公布確診的卓健會計經理，她的5名家人昨天初步確診，今天均證實確診，包括她的父母、阿姨、姨丈、表妹，連同她的丈夫，家族共計7人染疫。而屯門友愛邨愛暉樓也新增一宗確診個案，群組共計9名居民確診。這6人全屬本地有關連個案。 另外，今天有10多宗初步確診個案。

卓健會計經理曾到元朗教育路8號卓健醫療中心求診，診所如常營業，職員指事後有消毒，詳請要待公司回覆。（勞敏儀攝）

５人居菁雅居11座及19座

至今本港個案累計11,636宗。新增的個案中11宗為輸入個案，6宗與本地個案有流行病學關連。在本地個案方面，第11623宗（59歲女子）和11624宗（64歲男子）個案是昨天公布確診的卓健會計經理（第11619宗）之父母，居於元朗菁雅居第19 座，其中父親在4月2日發病，而母親就在4月6日發病。

而第11625（54歲女子）、11626（14歲女子）、11627（52歲男子）宗個案就是會計經理的阿姨、姨丈、表妹，三人居於元朗菁雅居第11 座，在4月11至14日期間發病。

另外，第11635宗個案（39歲女子）是屯門友愛邨愛暉樓3座的居民，4月13日發病。

元朗菁雅居19座被納入強制檢測。(google map 截圖)

7宗輸入個案為菲傭及印傭

輸入個案方面，11宗個案當中，有7人都是外傭，分別是第11620、11621、11622、11628、11630、11631、11634宗個案，除了第11630、11631宗個案來自菲律賓，其餘5人都是來自印尼。

屯門友愛邨愛暉樓。（資料圖片／梁鵬威攝）

而被驗到有N501Y變種病毒的則有3人，分別是第11629（52歲女子）、11631（38歲女子）、11634（41歲女子）宗個案，分別來自巴基斯坦、菲律賓、印尼，其中兩人曾入住西營盤華美達海景酒店、赤鱲角富豪機場酒店。無驗到變種病毒的個案當中，也有人曾入住黃竹坑南灣如心酒店。

11宗輸入個案當中，有2宗是第12天樣本確診，有2宗（第11630、11634宗個案）是第19天樣本確診。

過去14天（4月2日至15日）累計新增138宗個案，包括30宗本地個案（其中7宗源頭不明）。