新冠肺炎｜洪水橋崇德英文書院中三生確診　全校強制檢測

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-16 17:49

本港今天（16日）新增17宗確診個案，當中5人來自同一家庭，該家庭群組累計7人染疫，當中包括一名14歲女子，她是洪水橋天主教崇德英文書院中三學生，衞生署今天指，該校全校需強制檢測。

洪水橋天主教崇德英文書院（左方學校）有一名中三學生確診。（Google 街景圖）

今天新增的個案當中，第11623至11627宗個案都是來自同一家庭，首名個案是一名29歲女子，她和丈夫昨天確診，而她的父母、阿姨、姨丈、表妹就在今天確診，該家庭群組累計7人染疫。這7人分別居於元朗菁雅居第11座和第19座。

該女子的父親是76號專線小巴司機，車牌是LL3420，衞生防護中心昨天呼籲曾坐過該小巴的乘客可以去檢測。

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該女子的阿姨在新填地街470號海島中心做會計，該公司數名同事全部會檢疫。而姨丈就在葵涌梨木道億萬工業中心棉麗企業做文員，該公司需強制檢測。

該女子的表妹是14歲女學生，她就讀的洪水橋天主教崇德英文書院需全校強制檢測。衞生防護中心昨天指，該女學生在4月14日曾回學校禮堂考試，同場有100人，她當時有戴口罩，無進食也無與同學玩，其他日子無返校。