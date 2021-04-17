變種新冠病毒｜社區現首宗　專家：倘擴散非談清零　是爆第五波

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-17 09:24

多國因出現變種新冠病毒而疫情反彈，本港外防輸入「城牆」終失守，《香港01》昨晚（16日）報道，首宗變種病毒患者走入社區。政府昨晚近午夜在佐敦白加士街伯嘉士大廈列為指明受限區域，居民禁足強制檢測，原因是有海外回港人士檢疫後回到社區，才被發現對新冠病毒初步呈陽性，並帶有變種病毒。

有專家表示，現時的21日檢疫期不是萬能，少部分人的潛伏期會較長，「一兩單變種病毒輸入嚟，好似俄羅斯輪盤咁總有一次會啪中自己」，批評政府應該早於復活節前禁止菲律賓、巴基斯坦等被變種病毒肆虐的高風險地區人士入境，現階段最重要是壓下該個案的傳播網絡，「如果擴散，唔好講清零，係講緊第五波。」

▼4月16日深夜突襲佐敦伯嘉士大廈▼

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伯嘉士大廈樓舊多劏房

政府昨晚深夜11時半，圍封佐敦白加士街17-23號伯嘉士大廈，指該廈有人初步確診，並涉及變異基因；而且伯嘉士大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，感染風險有機會較一般情況更高，因此要封區檢測。

梁子超打比喻說：「一兩單變種病毒輸入嚟，好似俄羅斯輪盤咁總有一次會啪中自己」。（資料圖片）

梁子超：有人潛伏期超出21日

呼吸系統專科醫生梁子超表示，21日檢疫並非萬能，科學上有生物差異，「10隻手指有長短」，總會有人的潛伏期超出21日，關鍵是當越來越多有變種病毒的海外人士抵港，流入香港社區的風險便相應上升，「一兩單變種病毒輸入嚟，好似俄羅斯輪盤咁，總有一次會啪中自己。」

畀佢走出社區，問題就好複雜，我哋交通一小時去晒香港好多地方，幾日內點知佢去過邊? 呼吸系統專科醫生梁子超

梁稱現時只能聽天由命，期望該個案在社區活動不多，無將病毒擴散出病毒，並透過封區檢測將感染個案找出。

變種病毒可高出2.5倍 擴散風險極高

梁子超提到第四波疫情都拖延近半年，而變種病毒的傳播效率高以往病毒品種5成甚至2.5倍，擴散風險極高，「就算只係強5成，都搞到你好唔得閒」，政府理應在復活節前，禁止高風險地區，例如：菲律賓、印尼、巴基斯坦等地的航班抵港，「唔可能靠熔斷機制，機制係畀檢測有問題的地方，畀兩星期佢改善，如果當地已經有變種病毒，你點會期望人哋兩星期內搞掂呢？一解封，咪又係湧返嚟，依㗎變種病毒唔單止四方八面，係全球100多個地方都有。」

政府早前提出，來自高中低風險地區的人士，只要接種了新冠疫苗，檢疫期都可減7日，高、中風險地區的人士檢疫期減至14日，低風險地區減至7日。梁子超認為高風險地區應該禁飛，來自中風險地區者亦不應該縮短檢疫期，「用打針換取縮短檢疫日子係高度危險，整體疫情最重要係發病率，對方就算打咗針都比香港危險幾倍」，一旦有變種病毒流入社區，「如果擴散，唔好講清零，係講緊第五波」，「如果清零係咁易，美國、法國、大阪唔會好似依㗎咁啦」，認為政府亦應增加海外人士檢疫期間的檢測次數。

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