航班熔斷機制加辣　7日內5確診乘客帶變種病毒株　全國禁飛港14天

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-14 00:51

本港疫情漸趨受控，確診個案以外地輸入為主。政府周二（13日）晚上公布，進一步收緊航班的「熔斷機制」，並再「加辣」，如在7天內從同一國家抵港的任何民航客機，共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株，政府將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天，而非限於「疫機」出發的地區。

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府要求抵港人士要在機場等待至有陰性檢測結果才可離開。（資料圖片／梁鵬威攝）

3乘客抵港確診 同一航班即要停飛14日

政府晚上公布，由周三（14日）起，禁止「疫機」着陸香港的標準將會收緊，在同一班抵港客機有3名（目前標準為5名）或以上的乘客經抵港檢測而確診，或在7天內相同航空公司從同一地點抵港的兩班民航客機上各有2名（目前標準為3名）或以上的乘客經抵港檢測而確診，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機將被禁止着陸香港14天，可見明顯收緊。

在這個安排，只是禁同一航空公司涉及的航班，另一航空公司如飛同一航線，仍可接載乘客來港。

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禁「疫機」來港由「地區」變國家

特首林鄭月娥周一（12日）預告為外防輸入，將更具針對性，例如會進一步收緊民航航班「熔斷機制」，防止變種病毒進入香港和為鼓勵市民接種疫苗提供更具體的誘因。食衞局局長陳肇始表示，為了從源頭堵截病毒，即如果7日內從同一個地區來港的航班有一定數目的乘客確診，並確定為新變種病毒個案，將會禁止所有從該地區來港的航線着陸香港14天。

政府周一未有公布準則，當局周二披露新增並行航班「熔斷機制」的準則，如在7天內從同一國家抵港的任何民航客機，共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診並帶有N501Y變種病毒株，政府將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天。

這在安排下，如來自同一國家的乘客確診並帶變種病毒株，不論他們坐哪間航空公司或哪一航班，7天內達到5宗或以上，即停飛該國到香港的所有航班，如有5人由菲律賓來港帶變種病毒株，將停菲律賓所有客機港來14日。

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阿聯酋航空客機禁從迪拜和曼谷着陸香港

另外，由阿聯酋航空營運的一架航班（EK384），於4月11日由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港，機上有5名乘客經檢測後確診。衞生署遂引用第599H章《規例》，禁止阿聯酋航空營運的客機在4月13日至26日期間從迪拜和曼谷着陸香港。