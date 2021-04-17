變種新冠病毒｜佐敦伯嘉士大廈居民半夜撤往竹篙灣檢疫　長達21日

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-17 04:54

政府昨晚（16日）近午夜突擊圍封佐敦白加士街伯嘉士大廈，指有一宗初步確診個案帶變種病毒。今日（17日）凌晨2時半，居民在現場人員安排下陸續離開大廈，登上政府安排的小巴往竹篙灣檢疫，有居民指日數長達21日，而非一直的14日。從突襲封區到强制送往竹篙灣，居民表示錯愕，認爲21日隔離時間太長，在車上向記者表示：「21日呀！想死呀！」

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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凌晨約2時半，伯嘉士大廈居民陸續帶同行李離開大廈，在穿着保護衣的工作人員安排下登上當局的小巴，據稱是前往竹篙灣進行21日的隔離檢疫。

儘管擔心變種病毒威脅，預先沒有收到通知就突然被要求隔離長達三星期，有小巴上的女居民向記者表示：「21日呀！想死呀！」。

現場佐敦南區議會議員陳梓維向《香港01》記者轉述，居民表示突然被告知全幢都要送往竹篙灣檢疫中心，覺得21日時間太長，未來的及安排。

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原定凌晨2時半前完成檢測 今早解封

港府突於昨晚11時半突襲封區，宣布佐敦白加士街的伯嘉士大廈封區檢測，大廈內的人士須留在其處所等候，原定今日凌晨2時半前接受檢測，目標是在今日（17日）上午約8時左右完成此行動。



今次封區事出突然，亦是當局首次於接近午夜前作出圍封。當局解釋，由於伯嘉士大廈昨日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變異基因，加上上述大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較一般情況更高，政府經檢測呈陽性後即時就相關區域作出限制與檢測宣告。