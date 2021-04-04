遇封區禁足臨窗高歌　前迪士尼主音力冀港人多些快樂　多點笑容

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-04 11:00

從旁述員到《獅子王》主唱，Ms Lolo在迪士尼度過了精彩的8年，也將香港視為自己的第二家鄉。2016年她結束了與迪士尼的合約，開始專心投入推廣非洲文化的工作中。新冠疫情下，全港表演都煞停，她的收入也大減，幾乎遇到財困，她卻仍然表現樂觀。 居佐敦的她，年初也遇上人生首次、長達48小時的封區檢測，當區的居民全部禁足在家。Ms Lolo卻因此再次走紅——因禁足在家感到孤獨，便臨時引吭高歌，沒想到卻撫慰了當區不少居民的心，唱歌的片段更在不少網絡群組中傳遞。 Ms Lolo說，無論快樂悲傷，歌聲、音樂及舞蹈總是能鼓舞人，這是非洲部族給她的精神財富。她說，相比港人的性格含蓄、高強度地工作也令港人不那麼快樂，居港14年的她，早已將這裡當成自己的第二故鄉，並立志推廣非洲文化，「我想通過我的音樂，讓港人多些快樂！可能未必事事都順心，但是不要丟掉自己的快樂。」

家住佐敦的Ms Lolo，年初遇上突襲式封區，當時她禁足在家，透過一扇窗戶唱出歌聲。及後，有不少鄰里向她表示感謝，認為她的歌聲安撫了人心。（梁鵬威攝）

封區禁足時透過一扇窗高歌：希望我的歌能鼓舞大家

從封區檢測當日，路人攝下的短片可見，Ms Lolo透過小小的一扇窗，大聲歌唱，歌聲婉轉悠揚。她說，雖然早前晚上已經聽說要封區檢測，沒想到翌日早上，所在區域已被封鎖，原本打算照常晨跑的她，無奈只能留在家中。

被禁足在家，Ms Lolo既感覺封區來得突然，又不知何時才能解封，心中鬱結。於是她便打開窗戶，對著樓下排隊檢測的人唱起Wailin' Jennys的歌曲《Motherless Child》，抒發自己的彷徨和孤單，「沒想到後來在一些群組裡，見到不少人欣賞和感謝我的歌。當區有許多少數族裔，當時都顯得惶恐，我希望我的歌聲能鼓舞到她們。」

20歲獲迪士尼選中 換來港工作的「入場券」

出生在南非德班的Ms Lolo，雖然自幼未能在物質上沒有豐沛的資源，卻一直受蘇魯部族（Zulu）文化的影響，無論快樂或是悲傷，她都會用唱歌跳舞的方式表達自己。2008年，迪士尼在家鄉選拔演藝人員，20歲出頭的她從幾百人中脫穎而出，拿到了前往香港的入場券，「這（在迪士尼表演）是當時每個女仔的夢想，我好幸運。」

初到迪士尼，背井離鄉的Ms Lolo有些不習慣。除了食物與家鄉不同外，文化的差異也讓她用了一段時間適應。表演時出場亮出歌喉，本以為觀眾會興奮呼喊，沒想到卻只有寥寥掌聲，「是文化的不同，觀眾其實是很享受表演的，但是未必會表現出來。」

離開迪士尼為了更好的成長 北上大灣區繼續推廣非洲文化

在迪士尼的日子是快樂的，問她有無做過「小薯」，她卻赧然一笑說自己幾乎一直都是主音，「是個大薯！」那為何又在2016年放棄這難得的機會，離開迪士尼呢？她說，迪士尼的工作固然夢幻，卻令她覺得缺乏成長，也屬於較為單向的表達，為了進一步推廣非洲的文化，她選擇了重新出發。

「心窗非洲鼓樂聚」的總監梁肇祺向Ms Lolo投來橄欖枝。（梁鵬威攝）

用了大約2、3個月的時間，Ms Lolo找到新的工作，「心窗非洲鼓樂聚」的總監梁肇祺向她投來了橄欖枝。比起迪士尼的工作，新的職位增添教授非洲鼓的部分，對象包括安老院的長者，亦有特殊需要的SEN兒童，梁肇祺說：「Lolo的樂觀非常有感染力，她在教學時也會讓對方一起跳舞唱歌，很容易融入其中。」

而對象也不再僅僅是香港的觀眾，拓寬至整個中國內地。2019年時，她自己寫劇本、做導演，其後在深圳大劇院上演的《蘇魯部族的少年》，獲得了不少深圳觀眾的欣賞，回想起演出結束後，大量的觀眾等待她簽名、合照，這也讓她堅定了將推廣非洲文化拓展至大灣區甚至整個中國的信念。

視香港為第二家鄉 願港人多些快樂

起初未想到自己在香港一待就十數年，Ms Lolo卻慢慢愛上了香港的生活，她說這裡有自由的氣氛，安全的社區環境，「無論未來去哪裡發展，香港都是我的第二故鄉。」

疫情持續一年，許多社區的活動、表演的機會都無法進行，Ms Lolo也一度遇到財困問題，她卻說要笑著面對。她又表指，港人常年在巨大的工作壓力下，顯得不快樂，未來的工作仍然有許多基於香港，希望透過歌聲、鼓聲傳遞非洲樂觀的文化，「多點笑容吧，香港人，可能未必事事都順心，但是不要丟掉自己的快樂。」