疫苗氣泡｜黃家和︰政府擬調整　食肆工不打針可申報後轉定期檢測

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-17 10:44

政府提出以「疫苗氣泡」為基礎，若食肆或酒吧等處所的員工及顧客接種疫苗後，按程度放寬食肆營業限制。香港餐飲聯業協會會長黃家和，今早（17日）在商台節目《政經星期六》表示，與政府開會商討後，當局稱會作出調整，現正設計員工健康情況申報表，未能接種疫苗員工須定期檢測，現仍商討維持兩星期檢測一次，還是收緊至每星期檢測一次，細節仍待敲定。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

未能打針可申報原因後轉定期檢測 兩周或每周一檢未定

黃家和表示，「疫苗氣泡」首要條件是員工接種疫苗，措施公布後有不少迴響，有僱主憂慮如員工為公司違意願接種疫苗後出問題，由誰負責保險等。飲食業界昨午與食物及衞生局開會，常任秘書長劉利群有參與會議。政府表明會調整有關安排，包括正設計員工健康情況申報表，未能接種疫苗員工若申報不接種原因後，須定期檢測，現商討維持兩星期檢測一次，還是收緊一星期檢測一次，細節仍待敲定。

黃家和表示，業界員工對接種看法分兩批，年長員工特別擔心會否影響身體，他相信「疫苗氣泡」後會多了員工接種，「為人為己都好啦，為埋生意都好啦。」如不接受「疫苗氣泡」框架，食肆可自由決定維持現時營業要求及限制。另外，黃家和關注檢測樣本包供應不足，「基本上無樽仔派。」政府鼓勵員工做檢測最好去社區中心。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁立仁︰籲員工勿與政治因素掛鉤

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，出席政府會議後，感受到政府好有決心推行「疫苗氣泡」。他指，酒吧持牌人通常是員工而非老闆，有老闆指，憂慮員工不接種就無法重開，梁立仁呼籲「唔好將政治因素掛鉤。」

梁指，要觀望全球接種疫苗情況，及本港有多於一款疫苗選擇。對於食客亦須接種疫苗的要求，梁立仁指，卡啦OK業界較擔心，因其顧客群較年輕，他又形容香港人的意識形態「中間游離」，如「唔係無錢，但係要最後一日先交租。」他期望，當去飲酒要打針，去婚禮飲宴要打針後，大家會思考多些。

安老服務協會主席陳志育。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳志育︰建議豁免接種員工定期檢測作為誘因

安老服務協會主席陳志育在同一節目上表示，雖現時院舍設有恩恤探訪，但大家都希望可全面恢復探訪安排。他指出，老人家外出受感染機會低，但員工生活在社區中，在疫情未受控下，由員工將病毒帶入院舍機會仍高。他認為，前線人員有責任參與接種，但有部份人仍抱觀望態度，在僱主層面除不斷鼓勵外，會向政府反映，可否豁免接種員工定期檢測作為誘因，及給予一日有薪打針假。

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