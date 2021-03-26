無源頭7天平均數連續21天低於5　旅遊氣泡隨時重啟　料旅客須打針

撰文： 歐陽德浩 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-26 18:14

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，香港政府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前本港突然爆發第四波疫情，兩地原定的計劃無奈緊急煞停。不過翻查資料，本港自3月6日至今，7天移動平均數字一直低於5的水平，根據兩地的協議理應重啟旅遊氣泡。 商務及經濟發展局昨日（25日）回應《HK01》指，兩地政府一直就此保持溝通，不過當局並未有回應重啟的時間表。而旅行社亦對旅遊氣泡不抱有期待，反而著重即將恢復的本地遊。縱橫遊常務董事袁振寧建議，政府應規管機票的價格，否則旅行社及市民將成為受損的一群，「益晒航空公司牟取暴利。」他更估計未來的機票將大幅上升，飛往日本或索價5,000元。 而呼吸系統專科醫生梁子超表示，新加坡要求高危傳播場所設有較強的追蹤軟件，香港卻沒有相關措施。他建議，相關場所應要求到場者留下姓名及聯絡方法，一旦爆發仍可即時聯絡到訪人士。

3月6日至今7天移動平均數字低於5 符合重啟旅遊氣泡條件

香港與新加坡曾於去年合作建立「航空旅遊氣泡」，兩地居民旅遊可豁免為期14天的強制檢疫。為了有效控制疫情，兩地制定了「熔斷機制」，倘若7天移動平均數字，超過每日5宗源頭不明個案，則會暫停安排。直至暫停兩周的最後一天，兩地7天移動平均數字回落至不超過5宗，即可於翌日恢復。

當時兩地擬於去年11月22日正式首航，惟本港當時第四波疫情爆發，計劃在啟航前緊急煞停，並拖延至今天仍未恢復。不過翻查資料，本港自3月6日至今，7天移動平均數字一直低於5的水平，昨日更跌至1.43，已超過「熔斷機制」制定的兩周期限，兩地理應可重啟「航空旅遊氣泡」，不過至今日（26日）仍沒有任何相關消息。

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商經局︰兩地政府一直保持溝通

商經局昨日回應《HK01》指，一直爭取與疫情相對穩定及有密切經貿關係的地區提出建立旅遊氣泡，並平衡在外防輸入的策略下，保障公共衞生需要。雖然去年11月與新加坡協定的「航空旅遊氣泡」因疫情而延遲，但兩地政府一直就此保持溝通。不過當局並未有回應重啟的時間表。

旅行社籲規管機票價格︰益晒航空公司牟取暴利

「航空旅遊氣泡」一波三折，縱橫遊常務董事袁振寧坦言，當時政府與新加坡協議的內容，每日的航班及承載人數有限，旅客抵達當地的過程一共需檢測3次，令人望而卻步。他相信政府將於原定的計劃加入新的條款，如旅客必須已接種疫苗。他指，去年曾一度出現天價機票，建議政府規管機票的價格，等同於政府規管巴士及港鐵的車票，否則旅行社及市民將成為受損的一群，「益晒航空公司牟取暴利。」

不過相比旅遊氣泡，旅行社現階段更著重本地遊。袁估計，旅發局於復活節後推出「賞你遊香港」，本地遊將再度恢復。他希望下一步開放至大灣區，亦強調歡迎隨時恢復旅遊氣泡，旅行社亦一直與航空公司及地接人員聯絡，「打尖出嚟當然歡迎，冇唔Ready過。」

袁振寧預料機票售價將大幅提升，飛往日本或索價5,000元，並估計最快2023年才可恢復至自由出遊。（資料圖片／羅國輝攝）

日本機票或升至5,000元

談到未來的旅遊業，袁振寧希望世界衞生組織制定認可的疫苗名單，旅客只要接種其中一款便可出外旅遊，否則以目前的情況，「可能大家要打四至五款疫苗，先可以環遊世界。」因此他對前景感到悲觀，估計最快2023年才可恢復至自由出遊。

袁更認為，即使各地政府談妥疫苗護照，亦不代表問題已解決，指航空運力恢復需時，預料航空公司因近年虧蝕，同時座位減半保持社交距離，以致機票售價將大幅提升，飛往日本或索價5,000元。甚至當地居民亦會擔心旅客帶來疫情，「你驚人、人驚你，唔排除會有餐廳唔歡迎外國人。」

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梁子超憂本港缺乏追蹤軟件︰唔認真留就好易走漏

不過專家卻擔心「航空旅遊氣泡」重啟，會再次為香港帶來防疫漏洞。呼吸系統專科醫生梁子超認為，新加坡疫情較香港穩定，又沒有被變種病毒肆虐，最重要對方是否願意與香港建立「旅遊氣泡」。他亦提到，新加坡要求高危傳播場所設有較強的追蹤軟件，但香港的酒吧、健身室等場所，仍未有相關追蹤的措施。

梁子超建議，相關場所應要求到場者留下姓名及聯絡方法，一旦爆發仍可即時聯絡到訪人士，「如果純粹要旅客合作，佢哋都想早啲返去自己地方，唔想畀你隔離，靠合作好難撲到火，好似機場原本留深喉唾液樣本，唔認真留就好易走漏。」