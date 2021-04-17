變種病毒｜消息：男患者與女友同住　留社區逾一周且病毒量高

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-17 13:16

港府於昨日（16日）晚上11時半緊急突襲封區，指在佐敦白加士街的伯嘉士大廈發現一宗初步確診個案，初步資料顯示，涉及變異基因，故要即時封區檢測。 《香港01》取得消息，該名疑帶有變種病毒的初步確診者來自印度，早前完成檢疫後居於其女友的住所，已在社區逗留了大概8天。消息續指，該患者CT值低，即體內病毒量高，病毒傳播力已值得關注；加上個案涉及變異基因，傳播風險亦大增。據了解，患者逗留社區期間，經常在尖沙咀、佐敦區購物。 基於上述3大風險因素，港府深夜要採取緊急行動，急封患者曾住的伯嘉士大廈，防病毒進一步擴散。

▼4月16日深夜，政府公布佐敦伯嘉士大廈▼

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消息指，該名帶有變種病毒的初步確診者來自印度，於3月19日抵港，於尖沙咀區華美達華麗酒店隔離，至4月8日完成檢疫。該患者無病徵，早前因需離港轉往外地而接受檢測，不單測試結果呈陽性，並驗出帶有N501Y變種病毒株。

消息︰男患者上周四完成檢疫 3次檢測均呈陰性

另一消息人士稱，他完成檢疫後住在其女友位於佐敦的居所。他在確診前，曾有三次檢測結果呈陰性，當局現正為他進行N501Y病毒基因排序。

涉事患者昨天初步確診，按此計算，代表其完成檢疫後，已在社區逗留大概8天。據悉該患者CT值低，意味其病毒量高，而且患者完成檢疫後，經常在尖沙咀、佐敦區購物。

4月16日深夜，政府公布佐敦伯嘉士大廈一名居民被驗出染變種病毒，深夜展開封區檢測。（羅君豪攝）

政府昨晚公布，於伯嘉士大廈今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變異基因，加上上述大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較一般情況更高，政府經檢測呈陽性後即時就相關區域作出限制與檢測宣告。政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日凌晨2時半前接受檢測。

佐敦伯嘉士大廈封區檢測範圍。(政府新聞處圖片)

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