旅遊氣泡｜邱騰華︰會考慮變種病毒情況　與新加坡重啟條件不變

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-17 09:24

本港新冠肺炎疫情漸見緩和。商務及經濟發展局長邱騰華今早（17日）出席商台節目《政經星期六》上表示，現與新加坡商討重啟「旅遊氣泡」的基本條件不變，包括旅客出發前及抵達後須檢測，並要派專機接載往返人士，包括機組人員在過去一段時間不能飛其他航線，強調港府與外國討論恢復往來時，會考慮當地變種病毒傳播情況。

商務及經濟發展局長邱騰華。（資料圖片）

本港首發現有帶變種病毒的確診者流入社區，邱騰華表示，他今早已經與食物及衛生局局長陳肇始通電話了解。邱騰華指出，英國、南非、巴西以外地區，都陸續出現變種病毒確診個案，港府與外國討論恢復往來時，會與醫護專家商討，包括考慮當地變種病毒傳播情況、接種疫苗情況，以及兩地疫情須持續一段時間大體受控。，才會正式啟動「旅遊氣泡」，否則在熔斷機制下，可能會出現「開得一日、閂兩日」的情況，令一些已離境的人暫時不能回港。

邱騰華透露，現時與新加坡商討建立「旅遊氣泡」的基本保護條件不變，包括兩地過去7天，每日不多於5宗源頭不明個案；旅客出發及抵埗後要檢測；並要派專機接載往返的人士；機組人員在過去一段時間，都不能飛其他航線。

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