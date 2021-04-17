李卓人妻赴荔枝角收押所探望：判刑太重感震驚　積極考慮上訴

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-17 16:21

前年8月18日維園流水式集會案及8月31日遊行案中，職工盟秘書長李卓人共被判囚14個月，即時監禁。李卓人妻子今日（17日）下午約2時半到荔枝角收押所探望李，她坦言昨日（16日）一聽到判刑十分震驚，「無人預計過會咁重」。 李太又無奈指：「喺𠵱家呢個非理性時代，我哋都要接受，我會鼓勵自己、鼓勵佢」，希望李可當今次入獄為休息機會。現時又積極考慮上訴，惟仍要聽取律師意見。

李卓人妻子今日（17日）下午約2時半到荔枝角收押所探望。（黃金棋攝）

李卓人因去年8月18日組織及參與未經批准集結罪成，以及8月31日明知而參與未經批准集結罪成，總共被判囚14個月，現時正荔枝角收押所等候「轉倉」。其妻子今日下午到收押所探望，受訪時直言判刑太重，昨日一聽到亦十分震驚：「同佢（李卓人）所做嘅事情，同埋需要負責嘅部份不成比例」。

被問到會否擔心及掛念在獄中的李卓人，李太無奈指雖然擔心，不過亦沒有辦法：「喺𠵱家呢個非理性時代，我哋都要接受，我會鼓勵自己、鼓勵佢」。她表示在李判囚後，會如常生活，令自己生活充實，「咁時間過得快啲」。她又希望李會在獄中善用時間：「咁多年淨係走走糴糴、做勞工嘅嘢，都無乜點休息；雖然今次係強制，不過都係一個休息機會」。

李卓人太太受訪時直言判刑太重，對此感到十分震驚。（黃金棋攝）

李太又稱，目前其女兒不在香港，聽到消息亦感到很傷心，惟短期因疫情亦不計劃回港探望。她為李卓人準備日常生活需要物品，例如牙刷及毛巾等。而他們亦積極考慮上訴，仍要聽取律師意見。