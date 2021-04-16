8.18流水式集會｜李卓人與港人同行感驕傲　何俊仁寄語要活在真實

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-16 13:07

多名資深泛民人士，因為參與前年8月18日的流水式集會，早前被裁定組織及參與未經批准集結罪成，獲准保釋的5人，包括李柱銘、何俊仁、何秀蘭人，今早先後到達法庭作求情。其中何秀蘭進庭前稱，不會對判刑作估計，因覺現時已不是常態；李卓人則稱覺參與涉案的兩次遊行，能與港人同行感到驕傲，並引述一首流行曲「You'll never walk alone」，而何俊仁則在進庭前寄語港人：要說真話及活在真實中。

法院在早上8時左右，已有約有50人排隊輪候旁聽。其後多名獲准保釋的被告，亦陸續到達法院，包括：民主黨創黨主席李柱銘和前立法會議員、公民黨吳靄儀等。

何秀蘭稱用坦誠的心面對

工黨何秀蘭入法院前表示，對於今天判刑不作估計，因現時已不是常態，許多檢控超乎過去對法制想像，故毋須估計，只用最坦然心情面對。

她認為如今選舉制度倒退，比當初引入功能組別時更差，因為提名等於篩選。她稱他們不是首批政治犯，也不是最後一批，政府可以困住他們，但不可禁錮其思想。她表示「好快會返出嚟，大家唔洗擔心」，希望市民保持身心健康，她指就算在北極的冬季只有夜晚沒有白晝，這個季節都會過去。她入法院時手拿着書本《臺灣最好的時刻，1977-1987：民族記憶美麗島》。

各被告到庭的情況。(詳看下圖)

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李卓人稱一同經歷暴風雨可充滿希望

職工盟秘書長和工黨副主席李卓人表示會坦然面對任何刑責，因為8.18和8.31是與港人同行，而感到驕傲。他引述一首流行曲「You'll never walk alone」，指日子黑暗但一同經歷暴風雨，同行可充滿希望，認為人心不死。他與民陣召集人陳皓桓叫「香港人撐到底」、「五大訴求 缺一不可」等口號。

何俊仁寄語港人在政權前要活在真實

民主黨前主席何俊仁表示，若就今次案件被判入獄，主要是因為其願意犧牲一點自由，令市民可行使言論自由和集會自由，並不後悔。他指會平靜面對被判處的刑期，他寄語港人說真話，至少不能說假話，特別是在政權面前，要活在真實中。

法官胡雅文今早開庭時表示，若今早各被告能完成求情，料今午可作判刑。

8.18流水式集會案的9名被告及其控罪情況。(詳看下圖)