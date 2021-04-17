蔡繼有幼園老師無源頭初步確診　逾百師生須檢疫　曾去200人婚宴

撰文： 胡家欣 鄧穎琳 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-17 18:35

本港今日新增20多宗初步陽性個案，大部分是輸入個案，其中一宗本地源頭不明個案是保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園任職老師的31歲女患者。她昨日最後一天上班，同校約100多位師生需要檢疫。她於潛復期間曾出席在尖沙咀彩福皇宴舉行的200人婚宴。出席婚宴的人士被分開10間房並分桌食飯，與患者同房的人士須檢疫。

今日其中一宗本地源頭不明的初步確診個案是蔡繼有幼稚園暨幼兒園任職老師的31歲女患者。（保良局網頁）

該位源頭不明初步診個案是保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園任職老師的31歲女患者。她居於啟晴邨康晴樓，於昨日（16日）最後一天上班，於4月15日在常規檢測中驗出確診，並無病徵。她在幼稚園教授全校學生中文，超過100多位師生需要檢疫。

曾到觀塘打泰拳 出席200人婚宴

患者的行蹤方面，她於４月5日及10日去過觀塘泓富廣場「The Corner - Muay Thai & Fitness」運動中心打泰拳，該中心在其facebook專頁上表示已即時關閉並作深層清潔。

另外，她於4月10日出席在尖沙咀彩福皇宴舉行的婚禮，婚宴有約200人參與，分開10間房，約20人一間，並分桌食飯。與患者同房進食的人士要檢疫，至於有沒有其他人曾進入過患者身處的房間或影相，衞生防護中心指要再檢視情況，個別人士可能要檢疫。另外，她於4月16日去過一間美容中心，４月14日與朋友到迪士尼，又曾光顧海之戀商場海底撈火鍋。

+ 2 + 2 + 2

政府現時規定婚禮和婚宴人數上限維持20人，被問到有關婚宴是否違反規例，衞生署衞生防護中心總監林文健表示，目前尚在調查，是否違反規例《599F章》或《599G》，例如「就算分枱坐，會唔會有人企起身去隔離枱有混合互動，都要查清楚先」，一旦發現違反限聚令，會交由執法單位處理。

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼