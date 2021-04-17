新冠肺炎｜工程師學會會長源栢樑︰期望食肆換氣指引助保障餐飲業

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-17 12:03

食肆換氣量規定工作小組主席、香港工程師學會會長源栢樑，今早（17日）在港台節目《香港家書》上表示，因進食時需除下口罩，在食肆內感染病毒風險相對較高，期望最近為堂食食肆制定的換氣量指引，有助保障餐飲業員工、顧客及公眾健康，令餐飲業能繼續經營。另外，會繼續關注排氣管、渠務、大廈渠管維修、走廊設計等多個播疫問題。

香港工程師學會會長源栢樑。（資料圖片／余俊亮攝）

源栢樑表示，剛推出的指引闡述了國際上工程通風文獻標準，及傳染病專科醫生意見，提升至六次換氣量的要求，雖然現階段還未能證實新冠肺炎是由空氣傳播，但世界各地都提倡加大處所換氣量，以減低在室內空間病毒經氣流傳播的發生風險。

他表示，進食時需除下口罩，在食肆內感染病毒風險相對較高，作為該小組的主席，期望這個指引有助保障餐飲業員工、顧客及公眾的健康，挽回市民對惠顧餐飲處所的信心，令餐飲業能繼續經營，「重拾香港『美食天堂』美譽」。

另外，關於排氣管、渠務、大廈渠管維修、走廊設計等播疫問題，他們會繼續提出建議，「這亦是一個契機，讓大家審視在其他不同處所內對良好通風的要求。」

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