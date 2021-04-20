八成學童有眼敏感徵狀　無視問題嚴重可致視力永久受損

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-20 00:00

奧比斯於今年三月進行一項網上問卷調查，發現八成學童有眼敏感徵狀，但只有37%家長曾帶小朋友求醫；而小朋友需要眼藥水時，有30%家長自行於藥房購買眼藥水，而非經由醫生處方的眼藥水。 香港眼科學會副會長暨奧比斯義務眼科醫生李琬微警告眼敏感的嚴重性不容小覷，患者長期用力搓栔眼精可導致散光加深、角膜受損甚至永久損害視力。而於患者長期捽眼更容易將病菌帶入眼，特別於新冠肺炎疫情期間，更增加了感染機會。

普遍家長的求醫意識不高 嚴重可永久損害視力

奧比斯今年三月透過網上問卷收集了473名小學家長的意見，以了解小學生眼敏感的情況。當中有17%有眼敏感的問題，但只有37%家長會帶小朋友求醫；而當小朋友出現眼敏感徵狀，例如不停捽眼時，只有23%家長會帶同小朋友看醫生，有過半（57%）家長表示只會叫小朋友閉目養神。

捽眼可致角膜受損、散光加深

香港眼科學會副會長暨奧比斯義務眼科醫生李琬微指，捽眼是眼敏感最重要的病徵，但普遍家長的求醫意識並不高，她解釋眼敏感是指眼精受到環境中或空氣中的致敏源刺激，從而產生結膜炎的症狀，當中就包括痕癢、眼睛灼熱刺痛等，可令患者長期捽眼，嚴重可導致角膜受損、散光加深甚至永久損害視力。另外長期捽眼亦有機會將手中細菌帶入眼中，增加感染風險，特別於疫情期間，捽眼更會增加感染新冠肺炎風險。

患者長期捽眼，嚴重可導致角膜受損、散光加深甚至永久損害視力。另外長期捽眼亦有機會將手中細菌帶入眼中，增加感染風險。（李澤彤攝）

三成家長自行用藥 應經由醫生處方購入眼藥水

滴眼藥水是一個較為普遍的眼敏感舒緩方式，但調查卻發現有30%家長只會由藥房購入眼藥水，而非經由醫生處方購入眼藥水。李琬微指出，眼敏感病發時可以冷敷的方式舒緩症狀，但有時亦需要配合藥物治療，例如以人工淚水稀釋眼內致敏源；或使用抗組織胺眼藥水、肥大細胞穩定劑舒緩眼敏感。而當情況嚴重時則可能要用上類固醇眼藥水，但長期使用卻有機會導致白內障、青光眼等嚴重後果，故必須由醫生處方並在密切跟進下使用。所以當子女出現眼敏感徵狀時，應帶同子女求醫，經由醫生判斷再購買由醫生處方的眼藥水使用。

范太指除了眼睛健康影響外，老師亦向她反映范同學在學校長期「捽眼捽鼻」，上課亦不專心。（李澤彤攝）

家品易藏致敏源 一年才清洗一次窗簾及毛公仔

李琬微又指過敏性結膜炎可分為常年性和季節性，而常年性的主要元兇就是塵蟎，但調查卻發現不少家長（30%）從不清洗或一年以上才清洗一次毛公仔，而33%人則從不清洗，或一年以上才清洗一次窗簾，令致敏源容易藏匿於家品當中，從而引致眼敏感，所以李琬微建議應儘量避免接觸毛公仔，每周以熱水清洗枕頭床單，及定期清潔冷氣機隔層網；而季節性方面，則通常以春季較為嚴重，春天為由花粉引起過敏的情況都十分普遍，而季節性結膜炎則較難預防，所以出現徵狀時都應向醫生求醫。

范同學在四歲時更因眼敏感長期捽眼而生眼瘡，需進行手術切除治療。（李澤彤攝）

4歲患眼瘡做手術切除 長期眼敏感更影響小朋友專注

今年9歲的范同學自小便屬於敏感體質，同時有鼻敏感及眼敏感，在四歲時更因眼敏感長期捽眼而生眼瘡，需進行手術切除治療，即使後來亦有因眼敏感而令眼瘡復發，唯透過醫生處方眼藥水控制病情。范太指除了眼睛健康影響外，老師亦向她反映范同學在學校長期「捽眼捽鼻」，上課亦不專心。李琬微指小朋友眼敏感情況可影響他們的專注力、睡眠質素及情緒，對小朋友日常生活以至學習都會做成影響。