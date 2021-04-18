疫苗氣泡｜職工盟收多宗打工仔投訴　指控僱主口頭迫打針

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-18 18:14

政府早前宣布，計劃以「疫苗氣泡」為基礎，分階段放寬食肆等的防疫措施員工需接種疫苗。職工盟總幹事蒙兆達今日（18日）表示，已收到逾廿宗前線打工仔的相關投訴或查詢，包括有僱主要求員工接種疫苗，若不接種，員工或需放無薪假；亦有人查詢，若因拒絕接種而影響工作，法例有無保障等。他呼籲僱主應讓員工自主選擇是否接種疫苗。

蒙兆達表示，已收到逾廿宗前線打工仔有關僱主要求員工打疫苗的投訴或查詢。（黃舒慧攝）

職工盟今於旺角設置街站，總幹事蒙兆達批評，政府不應將接種作為食肆的經營條件，使僱主逼使前線員工接種疫苗。他表示，市民有權基於因為健康及公共衞生情況，選擇是否接種，而非「老闆用份工來迫人打疫苗。」他呼籲打工仔若遇到被迫打疫苗情況，可向他們舉報或查詢。

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飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興表示，除了像連鎖酒家譽宴般，向員工發出文件要求接種，他亦收到工友反映，不少公司以口頭方式要求員工接種。他指出，飲食業有不少年過五六十歲的年長工友，他們若身體狀況不許可而不打疫苗，或影響工作，但政府從未交代如何處理。

何鴻興表示，收到工友反映，不少公司以口頭方式要求員工接種。（黃舒慧攝）

飲食業有不少俗稱「炒散」的兼職員工，香港自由工作者服務工會主席關淳之表示，收到查詢指有部分僱主要求員工、炒散需打針後才可「報更」，他擔憂，若有前線工友上年紀不適合打針，或面臨失業、停工，而勞工條例亦無法保障他們。

侯翠珊亦認為，應由市民自己決定自己打或不打疫苗，她又不滿酒吧防疫措施比食肆嚴厲，認為這會分化兩個行業。（黃舒慧攝）

香港調酒師工會主席侯翠珊亦認為，應由市民自己決定自己打或不打疫苗，她又不滿酒吧防疫措施比食肆嚴厲，認為這會分化兩個行業。清潔服務業職工會理事黃迺元就指，政府早前提及，會檢視機場及醫管局的前線清潔員工是否須盡早接種。他擔心未來或要求所有清潔工友都被要求接種才可開工。