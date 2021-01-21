疫下失業率攀升　職工盟料新年後爆結業裁員潮　隨時達沙士8.7%

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-21 11:08

新冠疫情持續，重創各行各業，最失業率達到6.6%，本港最新失業率升至6.6%，是16年來的高位。職工盟總幹事蒙兆達今早在港台節目《千禧年代》表示，現時失業情況是疫情爆發以來最嚴峻，若以單月份、12月計算失業率，估計已達到7.１%，認為新年過後將會爆發結業裁員潮，失業率隨時會超過7%，甚至去到當年沙士時期，失業率最高達到8.7%。

職工盟總幹事蒙兆達今早接受港台《千禧年代》時表示，現時失業情況是疫情爆發以來最嚴峻，若以單月份、12月計算失業率，估計已達到7.１%。（資料圖片）

特首林鄭月娥早前表示正與勞福局研究，是否降低申領在職家庭津貼的門檻。蒙兆達對於政府的構思感到「拗曬頭」，形容是「九唔搭八」。他指，在職津貼申請對象是在職的低收入人士，並須達到每周30至40小時的工時要求，但現時失業人士無工作，且百業蕭條下，「搵散工都唔易」，批評政府無視失業人士的苦況。

蒙兆達批評「保就業」未能幫到僱員，失業綜援亦未令工人受惠。他指，失業綜援審查嚴苛，有個案申請半年仍未正式獲批，即使政府已放寬申請門檻，但疫情以來，新增20萬個失業及開工不足人士當中，平均30多人只有1人申請，反映工人對申領綜援卻步或被拒諸門外。他建議，政府應設立失業援助金，亦應直接創造就業機會，例如增設照顧及防疫人手，除回應社會需求，亦可壓抑失業潮。