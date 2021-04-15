疫苗氣泡｜職工盟：要未打疫苗僱員停工仍需支薪　已接20求助查詢

社會新聞
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有報導指，有專門經營婚宴的酒樓集團，要求員工必須在本月26日前接種第一劑疫苗及通報公司，否則要停工。職工盟總幹事蒙兆達今日（15日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，如僱主暫停全職員工工作，需要繼續支薪，而若員工連續四周有超過一半日子停工，便可視為遭變相解僱，可以向僱主追討遣散賠償。他又指，已收到20宗求助和查詢。

蒙兆達。（資料圖片）

蒙兆達指出，職工盟最近收到20宗求助和查詢，從酒樓員工到知名酒店的員工等，有投訴者說自己的經理講到十分直白，要求員工若不是有長期病或者是懷孕的孕婦，都要接種疫苗。他批評，政府的政策令打工仔受罪。

連續四星期逾半遭停工可視作變相解僱

蒙兆達指出，根據《僱傭條例》，僱主不可說停工就停工。而按合約，他認為該等情況是僱主提供不了工作，而不是員工無法工作。因此僱主單方面停工，月薪員工要照樣支薪，且停工是有限制的，連續四星期停工超過正常日子一半，員工可以申請變相解僱，若年資超過2年，員工則可以追索遣散費。

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他批評勞工處至今都未有站出來，講明員工應該如何處理。他說餐廳老闆，這種情況下，他呼籲，如果老闆「咁陰鷙」，員工應該向工會求助，工會或會列出一份名單，讓消費者知道。

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