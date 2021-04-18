首宗打3劑新冠疫苗　32歲男打復必泰及科興　醫生打前未檢查清楚

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-18 20:16

​新冠疫苗接種計劃推展第52日，衞生署公布一名32歲男子接種了兩劑復必泰及一劑科興共三劑疫苗，成全港70萬已接種者首例。他在3月12日率先在觀塘曉光街體育館社區疫苗接種中心打第一針復必泰疫苗，同月28日由東涌站盈健醫務中心鄭迪文醫生打第一針科興疫苗，他再於4月11日再到伊利沙伯體育館接種中心打第二劑復必泰疫苗。 衞生署表示，鄭迪文無檢查該市民的接種紀錄，而伊利沙伯體育館接種中心當日在系統上，只發現其第一針接種紀錄，暫時無收到該市民不適的報告。有醫生表示，暫時不能排除該男子會出現過度刺激，攻擊身體的神經系統及血小板，目前需要觀察他身體幾星期再作跟進。

當事人無申報已打復必泰 涉事醫生無查醫健通紀錄

本港兩款新冠疫苗接種都要注射兩款針劑，暫時只有香港大學醫學院的研究容許「溝針」，同一人打復必泰及科興疫苗。不過，衞生署今日（18日）公布，一名32歲男子3月12日在觀塘曉光街體育館接種一劑復必泰疫苗，3月28日到東涌站盈健醫務中心，醫生鄭迪文為他打第一劑科興疫苗，署方表示鄭迪文無跟從署方指引，為該市民打針前先到醫健通（資助）系統檢查他的接種紀錄，事後才在系統發現事件，而該市民亦未有透露自己曾打第一針復必泰疫苗，鄭迪文即日已向衞生署交代事件，並在覆診時建議該男子不應再接種另一劑新冠疫苗。

東涌站盈健醫務中心醫生鄭迪文為已打復必泰疫苗的市民，再打科興疫苗。圖為盈健坑口站診所（盈健官網）

未有收到不適報告

衞生署跟進該男子的電子系統接種紀錄時，發現他4月11日在伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心再接種復必泰疫苗，即已經打第三針，他當時都無向接種中心人員透露其完整疫苗接種紀錄，系統上亦只有其第一針復必泰疫苗紀錄。署方已特別跟進該男子，目前為止無收到他就接種疫苗出現不適的報告。

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衞生署提醒涉事醫生要遵照指引

署方亦曾到鄭迪文私家診所巡查，沒有發現其他違規情況，由於鄭迪文未有跟隨衞生署發出的醫生指引，並沒有在接種前於醫健通（資助）系統先檢查市民的接種紀錄，衞生署已發信給該醫生，以及發電郵提醒所有參與計劃的醫護人員，應在接種新冠疫苗前，根據指引先檢查相關疫苗接種紀錄。

伊利沙伯體育館醫療隊負責人林哲玄表示，不得悉該個案，但一般而言護士會將市民身分證插入電腦，系統一旦顯示他已接種兩劑疫苗，便不會再為該市民打針。呼吸系統專科醫生梁子超則稱，該男子現時並非絕對無風險，尤其他注射了兩劑復必泰疫苗，身體所受的刺激會比較大，「咁短時間接種咁多針，第二劑會唔會刺激咗（身體），令第三針反應更加強，甚至有免疫偏差都唔可以排除」，包括攻擊神經系統、血小板等，現時要觀察他數個星期。