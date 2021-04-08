專訪｜港大「溝針」研究今起招募100人　孔繁毅料抗體高復必泰20%

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-08 10:19

新冠疫苗要注射兩支同款針劑，早前引起關注的「溝針」研究，今日（8日）正式開始招募100名市民參與，他們會先注射BioNTech復必泰疫苗，28日後再打科興疫苗。項目負責人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅接受《香港01》專訪時估計，「溝針」的抗體水平中位數，會較接種兩針復必泰疫苗還要高20%，而副作用則較低，期望擔心疫苗副作用的市民不再卻步，藉此提升接種人數，預計參與者打針後半年有初步數據，成果刊登在權威醫學期刊後，便可建議普通市民都「溝針」。

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各新冠疫苗的保護力及副作用都不同，大多數都要注射兩支針劑才有較高保護力。港大內科學系臨床教授孔繁毅稱，不同疫苗刺激身體免疫反應不一，以復必泰疫苗的mRNA技術為例，除了刺激身體產生中和抗體，還會刺激細胞介導免疫，擴闊抗體產生層面，細胞的記憶力亦會更持久，「反而滅活疫苗（科興）集中刺激中和抗體產生，嗰個細胞介導免疫相對低啲，或者可能無都唔定」。

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既然復必泰疫苗產生的抗體水平較科興疫苗高，為何要「溝針」打?他解釋市民打針後，體內的T細胞及B細胞都會被疫苗的抗原佔用，一段時間之內打同款第二針，都不會有新細胞接收抗原並產生抗體，「（細胞）飽和得滯嘅話，你再去刺激佢有機會係無反應」，相反「用唔同嘅疫苗技術，因為係唔同嘅抗原，會有一班無被刺激過嘅、新嘅T細胞出嚟」，刺激體內免疫系統進一步推高抗體水平。

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他粗略估計，「溝針」的抗體水平中位數，會較接種兩劑復必泰疫苗還要高20%，但目前只是基於理論假設，未有實際數據。副作用方面，他表示參與者第二針接種科興疫苗，免疫反應較復必泰低，相信不適情況亦不大。

至於抵禦變種病毒的功效，孔繁毅稱參與者第一針打復必泰疫苗，該疫苗對變種病毒有一定功用，團隊會將「溝針」人士的血清稀釋至不同分量，再將血清放入變種病毒樣本，「睇返稀釋咗幾多度數，都可以抑壓到50%病毒生長」。他假設，血清稀釋至160倍後，仍然有效抑制香港已有的D614G病毒，但對變種病毒最盡只可以稀釋至40倍，便得悉「溝針」抵禦變種病毒的能力或較差。

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盼「溝針」抗體高副作用低 提高市民接種意欲

孔繁毅表示，今次研究的重要性在於，當復必泰或科興疫苗短缺，便可採取「溝針」策略；同時「溝針」會「抗體高副作用低」，相信可以吸引市民打針提升接種人數。團隊今日開始在港大醫學院營運的鴨脷洲體育館，招募100名18至60歲健康市民參與，他們接種兩針後28日起計半年，便可以搜集有初步數據，當證明「溝針」抗體水平較高，而研究又發表在權威醫學雜誌後，就可建議市民都「溝針」。

他表示，政府會認可參與「溝針」研究的市民，他們同獲得打疫苗後的便利措施，包括疫苗護照等，亦獲政府的10億元疫苗保障基金保障。團隊會為參與者抽血，分別在打第一針前、打第二針前、打第二針後28日、打第二針後半年、打第二針後一年。