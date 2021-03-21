復必泰及科興疫苗各一針或增保護力　港大「溝針」研究招募100人

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-21 14:10

【復必泰／科興疫苗預約接種】新冠疫苗接種計劃開展約1個月，香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（21日）於電視節目表示，港大正研究「溝針」的混合式接種疫苗，目標下周招募100名18至60歲的健康人士，先接種復必泰疫苗，並在28日後再注射科興疫苗。他表示，有理由相信，「溝針」後的保護力，會較只使用一種疫苗的效果好，現時研究已獲衞生署發出臨床測試證書。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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身兼新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人的孔繁毅無綫電視節目《講清講楚》表示，正帶領港大團隊，展開「溝針」研究，預計研究歷時一年。他表示，目標是招集100名18至60歲的健康人士，先接種復必泰疫苗，再於28日後，接種科興疫苗，假如未達100人參與，亦至少須50人。

孔繁毅指，有理由相信，「溝針」後的保護力，會較只使用一種疫苗的效果好（資料圖片／梁鵬威攝）

孔繁毅指，有理由相信，注射不同款疫苗，之後整體的抗體和保護力，會較注射單一種類的疫苗為好。他解釋，不同疫苗所針對或刺激的免疫系統不同，例如復必泰或mRNA類的疫苗，除了刺激中和抗體細胞，亦會刺激細胞介導免疫抗體反應，相信先注射復必泰，再接種滅活技術的科興疫苗，可更有效刺激身體製造抗體。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

市民不可自行「溝針」接種疫苗

對於是否可以先打科興，之後再注射復必泰，孔繁毅表示同樣可行，但復必泰所刺激的免疫細胞會較寬，而科興的相對較窄，如先注射科興，免疫反應或不太理想。他表示，日後如有機會，亦可考慮將研究次序調轉，不過提醒市民，不可自行「溝針」接種疫苗。

孔繁毅表示，會將接受「溝針」研究的市民，與相同年紀、群組，又接種了兩劑復必泰或科興疫苗的市民作比較。他表示，會紀錄不同時間的抗體和整體保護力數據，包括注射第二針前、注射第二針後28天、半年，以及一年。他續指，研究已獲衞生署發出臨床測試證書，下周可以招募市民參與。