強制檢測｜4月11日曾到海港城商場人士　須最遲本周二接受檢測

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-04-19 00:43

變種病毒個案流入社區，衞生防護中心18日公布，新增30宗確診。政府凌晨公布，就18日公布的確診個案，有一個指明地方會被納入強制檢測公告；另外針對17日公布的一宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，確診者曾身處兩個指明地方，被納入強制檢測公告，當中包括尖沙咀海港城商場。

因變種病毒株患者曾到訪

食物及衞生局發言人表示，鑑於17日公布的其中一宗源頭不明本地個案涉及N501Y變種病毒株，有需要針對確診者曾進行的活動及曾到訪的地方，進行較大規模的強制檢測。

公布指任何在3月29日至4月18日期間曾身處中環雲咸街60號中央廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月20日或之前接受檢測。

另外，任何在4月11日（上周日）曾身處油尖旺柯士甸道45-53號地庫惠康或廣東道海港城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月20日（周二）或之前接受檢測。

政府明日（19日）會在尖沙咀海港城3號碼頭停車場，為須接受強制檢測的海港城員工及訪客增設流動採樣站。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

而位於長洲體育館的流動採樣站，明日會由上午8時開放至晚上8時，4月20日（星期二）會由上午10時開放至晚上8時。位於屯門友愛邨愛暉樓（第2座）的流動採樣站會延長服務日期至4月20日（星期二），並開放予所有市民進行檢測。

除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知提醒盡快進行檢測的人士，亦可於社區檢測中心或流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。