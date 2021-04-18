14人周六接種疫苗後不適入院　兩男子昏厥　累計72萬人已打針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-19 00:14

新冠疫苗接種計劃踏入第52日，昨日（17日）有14人打針後不適送院，當中兩人分別接種復必泰及科興疫苗後，出現昏厥及血管迷走神經性昏厥，其他人有肢體麻痺、視力模糊等副作用。

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打科興與復必泰人數各佔約一半

政府公布疫苗接種計劃展開52日以來，共有約719,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約375,600名接種科興疫苗，約344,300名接種復必泰疫苗。約371,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約223,100名接種科興疫苗，約148,100名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有3,600名市民接種第一劑科興疫苗、約有10,400名市民接種第二劑科興疫苗；約有18,900名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有900名。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

六旬男出現視力模糊 一婦人兩邊手掌麻痺

14名不適市民都是接種第一劑疫苗，當中12人打復必泰，餘下兩人注射科興疫苗。38歲的男子注射復必泰後昏厥，情況穩定並出院；54歲男子打科興疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥、暈眩及噁心，同樣穩定並出院。

58歲女子打復必泰疫苗後暈眩及肢體麻痺；64歲男子則暈眩、頭痛及視力模糊；49歲女子心悸及兩邊手掌麻痺，其他接種同款疫苗的市民則有嘔吐、兩邊手掌麻痺、胸部不適、面部發紅及輕微敏感。另一人打科興疫苗的53歲男子則出現高血壓。

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