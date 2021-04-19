港台突增設兩職位　前行政署長蔡潔如空降任廣播處長顧問

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-19 19:07

香港電台再有人事變動，消息指，前行政署長、已退休的高官蔡潔如今日（19日）突然空降出任新設的「廣播處長顧問」職位。另外，商經局助理秘書長張恩慈則會出任「高級經理」，負責「特別支援服務」，上周一（12日)履新。港台回覆指，按既定機制安排人手，落實《香港電台的管治及管理檢討報告》的各項建議，「廣播處長顧問」是一個有時限的短期兼職合約職位，也會再會開設數個其它職位，包括高級經理(特別支援)，協助執行建議。

前行政署長蔡潔如在2019年退任，4月19日突然出任廣播處長顧問職位。（李澤彤攝）

蔡潔如2019年退休

翻查資料，蔡潔如於2014年晉升為首長級甲級政務官，並於前政務總署、前行政科、前布政司辦公室、前銓敘科、前工業署、政府新聞處、前運輸局，政務司司長辦公室及康樂及文化事務署工作。蔡潔如於2019年退休，退休前是行政署長。

張恩慈則為商務及經濟發展局助理秘書長(通訊及創意產業)，她原在政府電話簿的資料已被刪去，料與今次出任港台高級經理有關。

▼3月1日，廣播處長李百全履新▼

有港台員工對突然增設職位感錯諤，相信兩個職位與執行早前公布的檢討報告有關，或會落實編緝問責制度。

港台：短期兼職合約職位 負責編輯管理及投訴處理機制

港台表示，香港電台（港台）按既定機制安排人手，落實《香港電台的管治及管理檢討報告》（《檢討報告》）的各項建議。「廣播處長顧問」是一個有時限的短期兼職合約職位，主要職責是就落實《檢討報告》中關於編輯管理及投訴處理機制方面，向廣播處長提供意見。

另外，港台亦會開設數個其它職位，包括高級經理(特別支援)，協助執行《檢討報告》的建議。廣播處長會繼續與港台管理層及所有員工，一同全面落實《檢討報告》的建議，並按照《香港電台約章》提供公共廣播服務。



另外，資訊科技及廣播事務委員會會議下月25日會再就《檢討報告》召開第二次會議，廣播署長李百全料會出席。