國安教育日｜港台兼職記者涉藏仿製槍被捕　鄧炳強︰不敢想像後果

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-15 19:17

香港電台一名兼職初級記者今早（15日）被捕。警務處處長鄧炳強表示，警方早上在警察學院附近截查一名形跡可疑男子，在他背包找到兩支懷疑仿製手槍及通訊器，「同佢宣稱所做工作完全無關。」鄧炳強續指，適逢國家安全教育日及警隊設有反恐演習，「我係唔能夠想像後果係點樣。」並指感到「震驚」。 港台表示，會全面配合警方的調查，並已即時停止該名兼職員工的職務。

涉事男子曾被控襲警但獲判無罪

鄧炳強在會見傳媒時主動提及，特別留意今日拘捕的兼職記者，又透露對方背景，指他於2019年在反修例事件中，被控襲警罪但獲判無罪。他指，適逢國家安全教育日及警隊設有反恐演習，如果有人用記者身份，拿兩支仿製手槍，「我係唔能夠想像後果係點樣。」並指感到「震驚」。警方以涉嫌「藏有仿製槍械」及「無牌藏通訊器」拘捕他，現正被扣留調查。

據資料，一名大專生曾被控於2019年12月在沙田地鐵站外襲警，因呈堂片段及警長無法辨認施襲者，警長或「觀察有誤」，裁定被告罪名不成立，當庭釋放。

被捕者曾報稱早前拍短片用道具 未及收拾

警方今日在警察學院一帶加強巡邏，於早上8時許在海洋公園站B出口，截查一名21歲男子，在其背囊找到2支玩具槍及1部對講機。他涉嫌「涉嫌藏有仿製槍械」等被捕，被帶到香港仔警署調查。據了解，被捕人是香港知專設計學院學生，報稱是香港電台兼職記者，今日到警察學院採訪，玩具槍是早前他拍攝短片所用，未及收拾。

港台表示，確認一名兼職初級記者今早涉嫌因刑事罪被捕。港台會全面配合警方的調查，並已即時停止該名兼職員工的職務。

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