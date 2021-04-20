屯門市民跨區到荃灣沙咀道做檢測　習慣疫情反覆：梗有一個喺附近

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-20 13:53

政府昨晚（19日）突然圍封荃灣麗城花園二期四座及芙蓉大廈，當中分別各涉及1宗初步確診個案，另外新青大廈亦列為強制檢測大廈。記者今日（20日）早上到沙咀道遊樂場的流動檢測站觀察荃灣居民的檢測情況，早上到場檢測的市民屈指可數，在場職員甚至比檢測市民多，市民到場作登記後即可進行樣本採集，整個過程甚至可於三分鐘內完成。 有居住屯門的市民為免上司「詐型」特意跨區前來荃灣做免費檢測；亦有荃灣居民對有不時有人確診已經習慣，所以都不太擔心荃灣的疫情。

▼4.20沙咀道遊樂場流動檢測站情況▼

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荃灣昨日新增三宗初步確診個案，當中荃灣麗城花園二期四座及芙蓉大廈更被突擊圍封進行強制檢測。記者今早到荃灣沙咀道遊樂場的流動檢測站觀察，發現今早到場進行檢測的市民屈指可數，職員甚至比檢測市民更多。

為應付上司跨區檢測

居住於屯門的梁先生特意跨區到荃灣進行檢測，他指是因為屯門沒有免費檢測站，加上是因老闆要求要進行檢測，所以寧願花多點時間由屯門到荃灣進行免費檢測，以免老細「詐型」；他又表示雖然屯門是疫區，但比起身邊有確診個案更擔心要他打針，他表示自己年事已高，對副作用感到擔心，「擺個頭去打針係交托俾人哋」，所以寧願自己做好防疫，「檢測確認自己冇事咪ok」。

居住於屯門的梁先生特意跨區到荃灣進行檢測，他指是因為屯門沒有免費檢測站，加上是因老闆要求要進行檢測，所以寧願花多點時間由屯門到荃灣進行免費檢測，以免老細「詐型」。（廖雁雄攝）

已習慣疫情 「梗有一個附近」

居住於附近的鄺女士本打算昨日便進行檢測，但昨日太多人又趕上班所以未有排隊，碰巧今早上班前路過見不而排隊，便前行檢人，她更表示整個過程三分鐘都不需要；對於荃灣接連出現確診個案，她表示都不太擔心「梗有一個附近」，「疫情咁耐都習慣咗」。

鄺女士表示對疫情都不太擔心「梗有一個附近」，「疫情咁耐都習慣咗」。（廖雁雄攝）

檢測出於公民責任多於擔心

同樣居住於荃灣的陳女士今早亦陪同朋友到場進行檢測，她表示早一兩日已進行檢測並且結果程陰性，所以今日並未有一同檢測；而對於疫情，她亦表示自己並不太擔心，「度度都係咁，都冇得避」，而進行檢測亦是出於公民責任多於擔心。