荃灣料增3宗初確診　增新青大廈強制檢測　大圍美田邨美庭樓上榜

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-20 00:28

本港新冠肺炎疫情反覆不定，今日（19日）有少於10宗初步確診，當中荃灣或佔3宗，除了麗城花園二期第4座及芙蓉街芙蓉大廈出現源頭不明個案而須封區禁足檢測外，食物及衞生局晚上公布強制檢測公告，荃灣新青大廈也因新增一宗或以上初步確診個案，居民及訪客要強制檢測，為區內第三幢；此外，大圍美田邨美庭樓也成「疫廈」，居民及訪客限兩日內強制檢測。

另屯門新一代英文幼稚園暨幼兒園(屯門分校)、元朗心怡天地國際幼兒園暨幼稚園，以及北角東華三院方樹泉幼兒園，爆發上呼吸道感染個案，為謹慎起見，同需接受強檢。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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現時強檢機制下，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案、其污水樣本檢測呈陽性，或有其他因素顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。



政府發言人指，因應今日錄得的初步確診個案，荃灣新青大廈及大圍美田邨美庭樓需納入強制檢測公告，任何在本月6日至19日期間，曾逗留超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於周三(21日)或之前接受檢測。受檢人士若在本月17日至19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。當局明日會在大圍美田社區會堂，增設流動採樣站。

大圍美田邨美庭樓需納入強制檢測公告，(資料圖片)

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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三幼稚園爆呼吸道感染 師生訪客同須強檢

另由於兩所幼兒園暨幼稚園及一所幼兒園爆發上呼吸道感染個案，包括屯門新一代英文幼稚園暨幼兒園(屯門分校)、元朗心怡天地國際幼兒園暨幼稚園，以及北角東華三院方樹泉幼兒園，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該3間學校亦被納入強制檢測公告。任何在本月6日至19日期間，曾逗留超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於後天(21日)或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於23日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本月17日至19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

北角東華三院方樹泉幼兒園是其中一間需強檢的幼兒園。

政府今日已在中環雲咸街中央廣場，為須接受強制檢測人士的中央廣場員工及訪客增設流動採樣站。

▼4月19日，海港城設臨時檢測站▼