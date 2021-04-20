39歲外籍女染腦膜炎雙球菌　一度神志不清　現仍留醫情況穩定

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-20 16:32

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，為自2020年以來首宗。個案涉及一名有長期病患的39歲女子，為外籍人士，昨日（19日）出現神志不清往伊利沙伯醫院急症室求醫。當局初步調查顯示，病人近期沒有外遊，目前仍留醫，情況穩定。

侵入性腦膜炎雙球菌感染，是經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫而傳播，衞生防護中心表示，正調查39歲女子感染個案。該女子昨日出現神志不清，同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，並入院接受治療。臨床診斷為腦膜炎，她現時情況穩定。病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。

初步調查顯示，病人近期沒有外遊，其家居接觸者包括丈夫及女兒，至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。

翻查資料，去年本港並沒有錄到侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，而今次個案亦為今年首宗。衞生防護中心發言人解釋，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物，包括口鼻分泌物而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日。

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防護中心又指，腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

要預防腦膜炎雙球菌感染，衞生防護中心呼籲市民用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後；當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手，另外亦須避免到人多擠迫的地方等。