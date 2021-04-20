「千萬求一路」金主倡建過渡豪宅　助港青上車：香港唔係無地

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-20 19:04

哈爾濱市政協、大灣區金融科技促進總會創會會長莊紫祥，繼前年9月發起「千萬求一路」比賽，斥資1,000萬元鼓勵市民「獻計」做政策倡議後，再就本港住屋問題拋磚引玉。 莊認為，本港青年應獲安樂窩，提出「過渡豪宅」概念，只需預付首期10萬元，月供約2千至3千元，即可入住約200餘呎單位，10年後需轉讓單位予另一年輕人，屆時全數首期及供款可領回，變相毋須擔憂供樓壓力。他期望概念可啓發他人，又認為本港住屋問題難達共識，「香港唔係無地，只係睇點樣善用。」

莊紫祥表示，政府痛錫本港青年，惟社會難以凝聚共識，因涉及各方既得利益者。他認為，只有凝聚共識才有出路。莊紫祥又指，解決本港住屋問題，猶如「打通任督二脈」，他續指，有發展商的土地儲備可興建700萬個單位，「相等於香港一人一個單位，話香港無地係無可能，只係差在點樣善用」。

他希望今次提出的青年豪宅概念可啟發他人，亦會與電視台合作拍攝一連五集的微電影《青年心城·過渡豪宅》，將方案搬上「公仔箱」，期望今年10月放映。被問到會否向發展商推銷，「（拍完微電影後）會送佢畀哋、政府、大學同社團。」

莊紫祥又指，「千萬求一路」比賽早前已圓滿結束，共派發1,500萬元獎金，另有部分參賽者未能出示身份或電話證明，未能核實資格，故有另外200萬元未有人領取，將會回饋予協辦比賽的年輕人及相關團體。