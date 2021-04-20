中大二號橋衝突｜4大學大專生涉暴動　有被告身懷字條寫一定會贏

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-20 19:48

香港中文大學二號橋一帶前年11月爆發衝突，反修例運動示威者與警方對峙多天。其中3男1女於衝突第二天被捕，他們被控暴動、使用蒙面物品等罪，案件今日（20日）開審。控方指，當日事件由非法集結演變至暴動，集結人士一開始指罵警方，並在斜坡窺視警方部署，警方與校方商討後，一度撤走部份警員，但集結人士卻向防線推進，亦向警方擲汽油彈，警方進行拘捕，並在其中一名理大生身上搜出一張寫有「致所有真香港人，我地一定會贏」的紙張。

4名被告：陳起行（21歲，中大生）、李俊皓（24歲，理大生）、張俊浩（18歲，大專生）及鄧希雯（23歲，中大生），被控於2019年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶參與暴動。

陳、張、鄧另被控使用蒙面物品，即護目鏡、防毒面具及濾罐；張再被控管有發出鐳射光束的裝置。

有人在橋上向公路擲雜物癱瘓交通

控方開案陳詞指，中大二號橋於事發前一天遭佔據，有人從橋上向吐露港公路及火車軌擲雜物至交通癱瘓，有人更使用大量汽油彈、磚頭等攻擊警方。警方翌日在二號橋及環迴東路交界的行車線設防線，防線前方有大量路障，包括垃圾桶、水馬，而路障後方則有黑衣人聚集，指罵警方及使用鐳射光。

2019年11月12日，示威者與警方曾在中大二號橋上有激烈衝突。(詳看下圖)

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曾辱罵及挑撥警方

警方防線右上方的小斜坡更有黑衣人埋伏草叢，窺視警方部署，警方發現他們後，他們辱罵及挑撥警方，由於該地方可作高點攻擊。警方於是向該些人舉橙旗，警告他們離開，否則會使用橡膠彈，但黑衣人沒有離開。由於他們未攻擊警方，於是警方也沒使用武力。

結集人士向警叫囂

稍後時間，在環迴東路管理處外的集結人士增多，有人要求警方退至二號橋後方，其他集結人士繼續叫囂、辱罵警方等。後來，中大代表與警方商討後，警方決定撤去部份警員，只留5人在保安更亨外觀察。

不久後，警員發現集結人士向防線推進，警方警告無果，集結人士向警方擲汽油彈、更燒著警員的制服及盾牌，催淚煙亦未能有效驅散人群，於是警方進行拘捕。

被告身上有字條寫：一定會贏

各被告均當場被捕，警方更在李身上搜出一張寫有「致所有真香港人，我地一定會贏」的紙張。控方指，當日事件由非法集結演變至暴動，而各被告身處現場，穿黑衫黑牌，戴上蒙面物品，即使警方當日多番勸籲，仍留現場直至遭拘捕，肯定各人參與暴動。

案件編號：DCCC362/2020