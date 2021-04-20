確診食肆｜荃灣源頭不明患者曾光顧區內正品蕃茄湯麵店、佳記美食

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-20 22:32

本港疫情未受控，今日（20日）新增8宗確診個案，當中4宗本地個案全屬源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，46歲以「回港易」抵港的女患者，曾到眾安街「佳記美食」；至於居荃灣麗城花園居民、57歲確診女文員，傳染期則曾到荃灣安康大廈「正品蕃茄湯麵店」。

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麗城花園患者曾光顧三食肆未見列出

四宗本地不明源頭個案中，57歲文職女士（#11700），居於麗城花園第2期4座，於荃灣沙咀道達貿中心上班，最後上班日為4月12日。衞生防護中心在下午記者會公布，她曾於4月11日與多位親友在金馬倫道33號「炉端金」用膳，又曾到訪美孚「餃子妹」及荃灣「米線陣」。

上述三個食肆未有列於中心最新公布的行蹤表，但指出她發病前兩日的傳染期，即4月14日曾到荃灣安康大廈「正品蕃茄湯麵店」，同日亦到過工作地點達貿中心，而她發病當日亦曾身處麗城花園1期平台。

▼4月20日患者住所及行蹤▼

有確診者在傳染期到過荃灣安康大廈「正品蕃茄湯麵店」。（食肆社交平台網頁）

眾安街佳記美食「上榜」

以「回港易」抵港的46歲婦人（#11702） 居於荃灣新青大廈，4月10日至19日荃灣如心酒店任房務員執房，4月19日最後上班。衞生防護中心在記者會上披露，她曾與家人和兩名朋友到屯門三聖邨「廣東名門海鮮酒家」、荃灣「嘉記燒味」。根據中心行蹤表，僅列出她於4月15日光顧眾安街79號「佳記美食」。

29歲的印尼女傭（#11704），早前檢疫完後，返回油塘油麗邨雍麗樓僱主住所，她於4月16日曾到觀塘鯉魚門市政大廈，4月17日曾到觀塘德田街市。

如心酒店被列入強檢大廈一名執房員確診。（資料圖片）

另外，居於大圍美田邨美庭樓的42歲男患者（#11703），在聯福道30號地盤任職地盤工。他在潛伏期及傳染期曾去過多間食肆，包括在4月16日曾到佐敦新填地街1A號文記燒臘飯店，4月18日到大圍美田商場龍順軒海鮮酒家，同日又去過坑口厚德邨德安樓探望家人。

記者會亦提及，他曾光顧九龍塘聯合道「百味閣」、九龍塘「金記冰室」、又一城「亞參雞飯」、沙田大圍道「燉奶佬」等，均未有列在行蹤表。

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