新冠肺炎｜為豁免醫療費謊稱「核酸陽性」　青海男被行拘

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-20 22:29

近日，青海西寧一名男子妥某在醫院治療期間，為免去醫療費用，竟謊稱自己是由雲南疫區回來，對新冠肺炎核酸檢測呈陽性反應。 經過警方調查，妥某所說消息不屬實，涉嫌擾亂公共秩序、為群眾帶來極大心理恐慌，對其依法處以行政拘留。

妥某被依法處以行政拘留。（瀟湘晨報）

4月10日晚，西寧市警方接獲西寧市第一人民醫院急診科醫生報案稱，院方剛剛接收一名由雲南疫區返回西寧並且核酸檢測呈陽性的患者，已經啟動緊急預案，請求警方協助。

警方獲報後，即時趕赴醫院了解具體情況，並展開相關工作。但是，經過核酸檢測發現妥某的檢測結果呈陰性。警方亦通過反覆核查發現，妥某今年並未前往雲南，其所講消息均屬編造，於是對其違法行為進行立案偵查。

4月10日晚，西寧市警方接獲西寧市第一人民醫院急診科醫生報案。（網上圖片）

經警方調查，妥某於4月10日晚被同事毆打後前往附近派出所報案，辦案民警告知妥某為避免身體出現問題，請先去醫院做進一步檢查。妥某在西寧市第一人民醫院等候檢查時突然暈倒，被送進搶救室。惟為避交治療費，妥某竟「自導自演」謊稱自己新冠肺炎核酸檢測為陽性，亦為引起警方注意自己被毆打一事。

警方表示，妥某違法行為擾亂了公共秩序、為群眾帶來了極大的心理恐慌，造成了嚴重的後果。目前，妥某已被依法處以行政拘留。

（瀟湘新晨報）