新冠肺炎｜如心酒店房務員中招12人送檢　賞你住訂房可延期或取消

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-20 20:32

本港疫情未止，一名46歲荃灣西如心酒店女房務員，在本月6日透過「回港易」計劃返港後確診，10至19日期間曾上班，員工及部分住戶須接受檢疫，酒店亦被列入強制檢測範圍。 有酒店住客指，暫未收到酒店通知強制檢測安排；酒店則回覆稱，共有12名員工送檢，全部沒有病徵，酒店內已進行消毒及大清洗。本港今日新增8宗確診個案（3宗輸入、4宗本地，1宗待分類），當中至少3人與荃灣相關。

酒店大堂設有告示，提醒住客要佩戴口罩。（陳淑霞攝）

46歲女患者（個案編號：第#11702號）透過回港易在本月6日由東莞經深圳灣口岸抵港，來港後居於荃灣青山公路新青大廈。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，她在東莞已居住整年，患者在10至19日期間曾到荃灣西如心酒店做房務員，負責清潔執房，4月19日是最後上班日，其同事及患者執房的房間住客均需送往檢疫，酒店亦被列為強檢大廈。

酒店住客︰酒店稱受影響房間位於高座

記者下午前往酒店觀察，仍有住客如常出入。酒店住客潘先生表示，收到酒店通知有員工確診，但他本身從事醫護行業，亦有接種疫苗，故不擔心受到感染；另一住客則引述酒店指，受影響房間位於高座，她居於低座，故不太擔心。她曾向酒店查詢是否需要進行強制檢測，獲回暫稱衛生署暫未有相關通知，「如果之後真係要，都會去檢測，安心啲。」

荃灣西如心酒店總經理胡穎怡回覆查詢時表示，暫有12位酒店員工需要檢疫，當中沒有員工出現病徵，酒店已立刻啟動應變方案，及根據衛生署指引安排全面消毒，與確診者有緊密接觸的員工亦立即暫時休假或根據衛生署指引前往檢測。

「賞你住」訂如心酒店客可延長入住或免費取消

旅遊發展局發言人表示，已即時與荃灣西如心酒店溝通，得悉荃灣西如心酒店已於昨日(4月19日)進行深層清潔消毒。已透過「賞你住」活動預訂荃灣西如心酒店的市民若仍有疑慮，酒店可安排延期入住或免費取消預訂。

所有參與「賞你住」的酒店必須嚴格執行政府的防疫措施，旅發局亦有在活動資訊網站 (HolidayHK.com/zh-hk/staycationdelights) 提醒市民留意酒店的防疫措施。