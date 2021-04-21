女童虐殺案│法改會倡立「沒有保護罪」　照顧者有通報可免刑責

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-21 10:41

年僅5歲的女童遭親父及繼母多番虐待，最終更在家中昏迷去世。案件事隔3年後，親父和繼母終因謀殺罪而被判囚終身，事件亦引發社會對保護兒童關注。法律改革委員會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會成員熊運信今日（21日）表示，小組在早前諮詢期間建議設立「沒有保護罪」，目前已完成相關諮詢報告，正等待提交政府考慮。 他解釋，「沒有保護罪」的倡議下，如果一個人對受害人有照顧責任，例如同一屋簷下，或學校教師等，留意到小朋友有嚴重身體受傷風險，需要通報後才可以排除刑責。

法律改革委員會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會建議設立「沒有保護罪」。（資料圖片／張美華攝）

熊運信今日於港台節目《千禧年代》中說，「沒有保護罪」公眾諮詢期前年完結，但由於法改會主席早前因重病不幸離世，進度較慢，故在選新主席後「踩油」。他表示，刑事施襲案件中，控方須提供施襲基本資料，包括日期等。然而在虐待兒童案件中，非單一日發生，加上兒童年齡或太小未能說出虐待資料，增加檢控困難。

在建議的「沒有保護罪」下，同一屋簷下居住，如察覺兒童有嚴重身體受傷風險，就要立即舉報。他又補充，舉報非一定要報警，如外傭如察覺兒童身體有傷痕，就應向兒童的父母匯報，又或者諮詢社署等機構，「有通報就無刑責」。熊又舉例指，學校老師在法律上對學生有照顧責任，因此如發現學生身體嚴重受傷，如向校長等通報亦可免除刑責。

熊運信表示，小組在早前諮詢期間建議設立「沒有保護罪」，目前已完成相關諮詢報告，正等待提交政府考慮。（資料圖片／高仲明攝）

被問到如鄰居聽到附近單位「打仔」，如不舉報是否會墮法網？熊運信指因鄰居沒有照顧責任，故「旁觀者咩都唔做係唔犯法」，然而道德上應否舉報就要大家思考。

至於是否所有同住人士亦會遭控告？熊強調要調查後再視乎事實及證據，但舉例指如兒童因不尋常傷痕入院，與四名成人一同居住，四名成人一定有可疑。如四人保持緘默，現時法例下不可因有可疑而控告，但沒有保護罪下證明四人有保護責任就可控告。

幼兒教育人員協會主席甄可安被問到對強制通報虐兒的看法，他表示，如果能夠協助加強保護兒童，大致上沒有爭議，如果涉及刑事責任，老師及社工會較為緊張。他認為虐兒的舉證十分困難，終極要做的是家長教育，能夠預防勝於治療。