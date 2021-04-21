破欠基金去年接3020宗申請　工資平均申索金額逾4.1萬元

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-21 13:30

失業率持續高企，勞工及福利局局長今（21日）書面回覆立法會議員查詢，破欠基金去年共接獲3020宗申請，工資平均申索金額逾4.1萬元。被問到破產欠薪保障基金委員會正就基金的保障範圍，進行的檢討進度及結果，局方回應指政府將立法取消強積金對沖，料對破欠基金營運、財政或帶來實質影響，故委員會須細心研究，完成檢討後會向勞顧會、立法會匯報。

文件透露，過去3年破欠基金接觸的申請數目，分別是3020宗、3171宗及2276宗，2019及2020年，皆突破3000宗申請。至於平均每宗申索金額，若按申請項目劃分，工資平均申索金額為41,482元，代通知金平均申索金額為23,499元，遣散費平均申索金額為67,188元，未放年假及／或法定假日薪酬則是10,998元。

另外， 在勞工處收到所有處理申請所需的資料及文件後，去年平均發放時間是2.1星期，最長時間是6.4星期。

破欠基金去年共接獲3020宗申請，工資平均申索金額逾4.1萬元

文件又指，破欠基金委員會根據資料、數據，就基金涵蓋的項目保障範圍進行檢討，其中包括政府將立法取消強積金「對沖」，強調建議對破欠基金營運和財政，或帶來實質影響，委員會須細心研究，作出通盤考慮，完成檢討後，會將結果向勞工顧問委員會和向立法會人力事務委員會匯報。