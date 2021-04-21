音樂老師涉非禮女同事　突吻事主手背和臉　提性生活稱能1日5次

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-21 15:17

音樂科外聘男教師被指在一個飯局中，涉突捉住一名已婚女老師的手背親吻又吻其臉，並問女老師與丈夫的性生活，飯區中又談及嫖妓話題，男老師提到其性生活時，更自稱能「一日5次」。女老師覺冒犯及驚慌，惟怕影響工作，沒即時告知丈夫，但最終選擇將事件曝光。外聘男教師否認非禮，案件今日（21日）在西九龍裁判法院開審。辯方質疑，女老師因丈夫撞破她與被告在電話中「有講有笑」，為開脫而捏造事件，女老師否認，並澄清與男教師並無私情。

涉案飯局女科主任亦在場

被告黃穎兒被控於2020年7月6日在葵芳一間餐廳非禮女事主X。被告事發時以外聘教師身份，與X在同一學校任教。

女事主X今日透過屏風作供，她稱事發前受女科主任邀請，在涉案當日在完成音樂科盤點工作後，與被告及科主任一同進餐，兼討論音樂科事宜。

被告黃穎兒否認一項非禮罪，案件在西九龍法院開審。(資料圖片)

被告與女助理也表現親暱

X憶述，當日進行盤點工作時，被告帶同一名女助理協助，科主任曾見被告與女助理表現親暱，曾好奇二人是否「有路」。科主任亦在飯局中就此事詢問被告，被告否認，而X則打圓場指這是他們的自由，但稱自己已婚，所以不會與他人如此親密。

被告吻X手背又吻其面

此時，被告卻抓著X的手背吻了一下，又再吻了她臉部一下，當時X感到驚恐，但由於被告是她的上司，怕影響工作，於是沒反抗。X轉移焦點問科主任的看法，被告卻說：「得，點解唔得」，然後也吻了科主任的面，但科主任也沒反抗。

自稱能1日5次

被告及後更稱：「後面個男人睇X住我錫咗兩條女。」由於三人需要討論音樂科事宜，X沒即時離開。不過，後來有人提起嫖妓的話題，被告提及其性生活時他曾說：「我可以一日五次。」而X及科主任曾回道：「咁你好大需求喎。」

追問事主是否性冷感

被告後來又問及X與丈夫的性生活，X因不想繼續話題，於是稱自己性冷感，但被告仍追問：「你有無幫你老公吞精」、「你無敏感部位架咩」。期間，X的丈夫曾致電予X，被告見狀曾說：「洗唔洗我同你老公講我錫咗你一啖。」

再問事主與前男友關係

飯局中談到公事時，被告更向X及科主任稱：「我會係工作上錫住你地，頭先我都錫咗你地啦。」被告繼續再吻了X面頰一下，X感到被冒犯及驚慌。被告趁與X單獨相處時又問她與前男友的性生活，並問她說：「你老公有無抱你嚟X？」

X對事件感到羞恥，因怕影響工作，直至同年7月22日才將事件告知丈夫，最終報警。

事主事後患上創傷後壓力症候群

辯方質疑為何X未即時將事件告知她最信任的丈夫，直指因為7月22日當天，X丈夫見X與被告在電話中「有講有笑」發難，X為求開脫所以才捏造事件，X否認並澄清與被告沒有私情，又稱自己因事件受到很大困擾，事後患上創傷後壓力症候群。

辯方又質疑，當時女科主任也被非禮，為何X報警時不找她一同報案，X解釋科主任與被告關係良好，而且她有份談性話題，擔心遭科主任及被告「倒轉頭屈我」。

案件編號：WKCC4420/2020