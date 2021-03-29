倉務員摸女兒私處邊看網上小說　女見屏幕現色情廣告　認非禮候判

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-29 14:52

中年倉務員與15歲女兒在床上耍玩後，趁女兒小睡時，一手拿著手機看小說，另一手按壓女兒私處非禮，女兒大驚，但仍啞忍裝睡，並見到父親手機現色情廣告，至父停後才從網上尋求協助方法。倉務員今(29日)在區域法院承認非禮罪，律師求情時引述女兒在創傷報告曾提到不知父親為何要這樣做，但知嚟無用，都已經發生咗，唯有算數。又指女兒也提及被告對她好，又指被告的妻及女已原讓了他。法官把案押後至5月11日判刑，以待被告的臨床心理報告，期間需還押懲教署看管。

51歲被告報稱任保安及倉務員，被控兩項非禮罪，指他在2020年1月5日在大圍家中非禮案發當年15歲的女兒X。被告承認其中一項非禮罪，另一項非禮罪則獲律政司同意，只留在法庭檔案並不再起訴。

女兒X背靠被告躺下

案情指，案發於當日下午4時，被告當時正在睡覺但突然被X 弄醒；其時X 剛完成溫習功課，並稱想小睡一會，便躺在被告身旁。二人在床上玩耍了一會後，X便背靠被告躺下，並將雙腳放到被告的膝蓋上取暖。

接近入睡覺被告有動作

當X接近入睡時，被告突然用膝蓋分開X雙腿並摩擦X的臀部，又用左手觸碰X 的腹部、肚臍、心口和背部。X 當時以為被告只是替她按摩，因而未有反抗，但隨後被告繼而伸手觸碰X 的臀部，更掀起X 睡裙並撫摸其皮膚；X立即推開被告及將睡裙拉下，並發出聲響示意感到不快，被告則縮手並繼續玩手機。

見被告手機現色情廣告

惟不久之後，被告又再伸手觸碰X 的臀部和大腿內側，X 不敢聲張，又以為父親會停手，但被告更進一步拉起X 的睡裙並用手指按壓她的私處，後更直接伸手進X 的內褲內按壓，意似想插入X 的私處。X 大驚但不敢反抗，只能假裝熟睡，被告則繼續按壓被告的私處達15分鐘之久；期間X看到父親一邊觸碰自己，一邊在手機上看小説，屏幕上曾出現色情廣告。

大約半小時後，被告才拍醒X並到廁所洗手。案發之後，被告立即到網上尋求輔導協助，並將事件告知母親和學校社工，因而最終揭發事件。

承諾不會再犯並已搬走

辯方求情時指，被告沒有案底，是次坦白認罪，沒有浪費法庭時間，亦不需妻女上庭做證。被告對事件深表後悔，承諾不會再犯並已經搬離家中，並期望法庭輕判。辯方並呈上五封分別由被告親撰，以及由X、被告妻子、教會所撰的求情信，指X和被告妻子均已經原諒被告，指他是一個負責任的好爸爸，X依然愛護和尊敬父親，相信此次只是個別事件，並非被告的本性使然。

女兒仍對事件感好嬲

辯方又引述X的創傷報告，指雖然X 只對事件「好嬲，點解父親要咁做」，但也指：「唔想知道答案，知嚟無用，都已經發生咗，唯有算數。」她又提到：「（被告）好可能有苦衷，覺得對我唔住，其實佢都對我好。」

辯方補充稱。雖然X患有抑鬱症，但沒有因此事而惡化，而妻女二人亦希望被告能早日與他們團聚。法官最終將案件押後至5月11日判刑，以待被告的臨床心理報告，期間被告需還押懲教署看管。

案件編號：DCCC 707/2020