音樂老師涉非禮女同事　官指被告言行未達刑事的猥褻性　裁脫罪

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-21 19:19

音樂科外聘男教師涉飯局吻已婚女老師手背及臉，並多番追問女老師性生活問題，他否認非禮，案件今午（20日）在西九龍法院續審，當日同枱食飯的女科主任以辯方證人身份作供，她否認曾發生任何非禮事件。裁判官聽取雙方證供後即時裁決，雖然他信納女事主X供詞，但認為男教師當時帶開玩笑成份，即使在職場情況可構成性騷擾，但未達至刑事上的猥褻性，所以判他罪名不成立。

被告黃穎兒(40歲，管樂顧問)，被控於2020年7月6日在葵涌一間餐廳非禮女事主X。被告事發時以外聘教師身份，與X在同一學校任教。

事主丈夫覺被告口花花未即時報警

女事主X的丈夫Y下午作供，並指妻子參加飯局後，透露被告聲稱自己曾嫖妓，但Y認為被告只是口花花，未實際侵犯妻子，於是未即時報警。Y亦否認以為妻子與被告有私情，才在7月22日當天，趁妻子與被告通話時搶走電話。

Y作供時一度情緒激動，指妻子至今也不敢與家人提到要出庭指證被告，因為家人或勸妻子「唔好搞咁多野」，而夫妻倆事後均要向精神科求診兼放病假。

被告黃穎兒被裁定非禮罪名不成立。(李慧娜攝)

女科主任否認曾出現非禮事件

裁判官裁定表證成立後，被告選擇不作供，但傳召當日在場的女科主任Z作供。Z否認當晚曾發生任何非禮事件，也沒談及性話題，X飯局後從未向她提及被非禮。

信事主證供 但被告似帶開玩笑

裁判官即時作出裁決，雖然他信納X的證供，但被告觸碰X前，眾人曾談及私事，Z不拘泥用詞，X亦有參與話題，被告吻X的手及面可以是社交禮儀；而被告第二次吻X的臉前，提及在公事上會「錫住」二人，被告在兩次事件中也帶開玩笑的成份，即使在職場情況可構成性騷擾，但未達至刑事上的猥褻性，所以判被告罪名不成立。

案件編號：WKCC4420/2020