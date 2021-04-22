失業率｜最新失業率回落至6.8％　仍有約25.98萬人失業

撰文： 袁澍 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-22 16:55

新冠肺炎疫情反覆，政府今日（22日）公布最新失業率，2021年1月至2021年3月的失業率6.8％ ，較上一期（12至2月）的7.2%，下跌0.4個百分點，最新有259,800人失業。勞福局局長羅致光說，由於不同行業復甦步伐不一，加上訪港旅遊業依然低迷，料勞工市場短期內仍面對挑戰。不過，如本地疫情持續受控，面向消費者的經濟行業的經營環境將可改善。

失業人數減少約1800人 就業不足者減少6200人

政府統計處今日（22日）發表最新勞動人口統計數字，最新一季（1月至3月）失業率回落至6.8%，就業不足率亦下跌至3.8%。

至於失業人數方面，由26.16萬人下降至25.98萬人，減少約1800人，同期就業不足人數亦由15.46萬人，下降至14.84萬人，減少6200人。



很多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售、住宿及膳食服務業，以及人類保健活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

（資料圖片／梁鵬威攝）

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勞工及福利局局長羅致光。(資料圖片/梁鵬威攝)

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在今年首季顯著受壓，但情況在季內較後時間，隨着本地第四波疫情減退而穩定下來。失業率（不經季節性調整）在今年一月至三月，較上期微跌0.1個百分點至6.7%，至於經季節性調整後，下跌0.4個百分點至6.8%。

餐飲服務活動業失業率由14.1%下跌至13.3%

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計失業率，下跌0.4個百分點至10.7%，其中，餐飲服務活動業的失業率由14.1%下跌至13.3%。同時，人類保健活動業的失業率明顯下跌，其他行業失業率變動不一，但幅度大致輕微。

羅致光說，由於不同行業復甦步伐不一，加上訪港旅遊業依然低迷，料勞工市場短期內仍面對挑戰，如本地疫情持續受控，面向消費者的經濟行業的經營環境將可改善，這應有助紓緩勞工市場的壓力，政府會繼續密切留意相關情況。

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