失業率恐未見頂　李兆波贈打工仔一招　「分數高啲　老闆實記得」

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-10 09:00

新冠肺炎疫情反覆，本港最新失業率上升至7.2%，是沙士之後的最高水平。不過，高處未算高，香港中文大學商學院高級講師李兆波接受專訪時估計，失業率有機會升至7.5%。

政府在整個的抗疫路上，似乎困難重重。香港中文大學商學院高級講師李兆波接受專訪時，批評政府在防疫措拖上「行錯多步棋」。同時，又在失業援助上欠缺真正的支持，未能真是可以成功幫助市民解困。面對困境，市民更需「疫境自強」。李兆波，教路打工仔要在職場上有呢個表現。

李兆波料未來的失業率有機會上升到7.5%。（資料圖片）

政府防疫或行錯棋 料失業率升至7.5%

疫情肆虐逾一年，拖累全球經濟，李兆波直言， 港府在防疫方面已經行錯很多步棋，至今未能「清零」。最新公布的失業率創17年新高，達到7.2%，是沙士後的高水平，但他預計，失業率有機會上升到7.5%。

李兆波解釋，原本企業打算有機會透過「旅遊氣泡」等的有利本港通關政策，帶動經濟活動，但現時本港疫情反覆，去年12至今年2月的零售、餐飲旺季因疫情而大受打擊，旅遊氣泡等的通關政策亦變得遙遙無期。而隨著第一、第二保就業計畫的結束，政府未有打算開展第三期保就業計畫，令原來苦苦經營的企業百上加斤，更多是選擇結束經營，裁員之聲料未絕。

不過，李兆波相信，失業率未必會超沙士時期逾8%的高位。「現時就業不足率跟沙士時差不多，但失業率不如沙士高，因為當年沙士來得好急，亦未曾應對過。而且，大家慣咗係疫情下的生活，都帶來一啲基本的經濟活動。」

新年代，李兆波籲打工仔要多技能傍身。﹙資料圖片﹚

建議不怕「蝕底」 工作表現120分

裁員陰霾下，李兆波寄語打工仔唔好怕「蝕底」，工作表現要做到120分。他解釋，如果你的工作表現分數比其他人高，老闆就一定會是記得。如果能夠做到成功跑出，當面對逆境的時候，輸家就未必是自己。

他以自己的一位學生為例子，工作表現勤奮，「早返工、遲收工」，最後成功上車買樓，更直言「『抵得諗，行多幾步』，唔會成世無回報。」

此外，李兆波認為，面對現時這個資訊科技、人工智能發達的年代，打工仔應要掌握多項技能傍身，當真的面對失業時，較易懂得如何處理 。「其實技能可以好『民生』，例如剪頭髮、整餅等。」最後，他提醒打工仔，千萬不要心存一勞永逸的心態。